Antonelli s'est fait livrer son volant pour améliorer ses départs

Après la victoire de Kimi Antonelli au GP du Japon, Toto Wolff a évoqué le départ manqué de son pilote avec humour. "Ces gamins font leur apprentissage dans des auto-écoles avec des automatiques, donc il faut leur apprendre comment relâcher l'embrayage doucement, progressivement, pas trop vite", a commenté le patron de l'équipe Mercedes sur Sky Sports F1, le diffuseur britannique du championnat.

Wolff ne s'est pas contenté de cette pirouette et a reconnu que Mercedes ne donnait pas "le plus facile des outils" à ses pilotes : "Nos départs ont dans l'ensemble été médiocres et il faut améliorer ça. Mais en l'occurrence, le pilote a eu une grosse influence pour que la voiture ne s'élance pas bien. Ça semblait bon au niveau du patinage, mais ce n'était pas rapide."

Il y a bien quelque chose qui cloche dans les départs d'Antonelli. L'intéressé a reconnu une faiblesse dans ce domaine, et s'attendait à une remontrance de la part de Wolff. "Il va me botter les fesses à cause de ce départ. Bon, je le mérite", a-t-il reconnu.

Car si l'Italien vit un excellent début de saison, avec deux victoires qui ont fait de lui le plus jeune leader du championnat, trois de ses quatre départs lui ont fait perdre de précieuses places : un total de 17 dans les premiers tours cette année !

Des erreurs coûteuses

En Australie, Antonelli s'est présenté sur la grille de départ après avoir effectué le tour de formation avec une batterie vide. Cela l'a empêché de faire les burn-out nécessaires pour maintenir la température des pneus arrière, et d'avoir l'énergie nécessaire pour le premier tour de la course. Sa deuxième place sur la grille s'est transformée en septième position un tour plus tard.

"C'était très stressant parce que je n'avais pas de puissance en sortant du dernier virage, la voiture ne répondait à aucune action", a expliqué Antonelli après l'arrivée. "Le départ a été très mauvais, j'ai perdu beaucoup de places."

Kimi Antonelli a perdu plusieurs places au départ à Melbourne. Photo de: Paul Crock / AFP via Getty Images

"Je n'ai même pas pu faire de burn-outs en arrivant sur la grille parce que je n'avais pas de puissance, j'étais très inquiet parce que la voiture ne répondait pas en accélérant", a-t-il ajouté. "Sur l'emplacement de grille, j'ai activé le mode moteur et quand j'ai vu la batterie à zéro, j'ai eu un peu peur."

Melbourne a également montré que le départ représentait le seul véritable atout de Ferrari face à Mercedes. Depuis, McLaren, mais aussi Mercedes - surtout avec George Russell - a réussi à réduire une partie de cet écart avec la Scuderia à l'extinction des feux.

Le moteur sorti des ateliers de Brixworth permet donc d'excellents envols, et c'est pour cette raison qu'Antonelli considère ses départs comme un axe d'amélioration personnel, davantage que comme une faiblesse de sa Mercedes.

Au GP de Chine, c'est dans le sprint que cette faiblesse s'est manifestée. Pendant le tour d'installation, un malentendu entre Antonelli et Peter Bonnington, son ingénieur de piste, a conduit à un mauvais choix de cartographie pour le départ.

Le départ a coûté cher à Kimi Antonelli lors du sprint de Shanghai. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

C'est ce qui a mené à un mauvais envol, puis à un contact avec Isack Hadjar. Le bilan était lourd, en passant de la deuxième à la huitième place en l'espace d'un tour, avec une pénalité de dix secondes en raison de l'incident avec le pilote français.

Le lendemain, Antonelli a pris un meilleur envol, en n'étant doublé que par Lewis Hamilton, sur qui il a repris l'avantage dès le deuxième tour, avant de s'offrir un premier succès en Grand Prix.

À Suzuka, le problème n'était pas lié aux préparatifs pendant le tour de formation mais plutôt à la façon de relâcher la palette d'embrayage. De son propre aveu, Antonelli s'est trop précipité et, avec des pneus arrière dont la température n'était idéale, a glissé, perdant le bénéfice de sa pole position, puisqu'il n'était plus que sixième après le premier tour.

"Au Japon, le dimanche, je n'ai pas savouré la victoire comme je l'aurais voulu parce que j'étais furieux à cause du départ", a reconnu le jeune pilote au près de Sky Sport, qui diffuse la F1 en Italie. "J'étais quand même conscient d'avoir beaucoup de chance en dehors de ça. J'étais content de saisir l'occasion et du rythme de course, mais j'étais très en colère à cause du départ, parce que c'était vraiment choquant, à s'arracher les cheveux."

Kimi Antonelli a encore pris un mauvais départ à Suzuka. Photo de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Antonelli est donc loin de se reposer sur ses récents lauriers. Il profite donc de la pause imposée du mois d'avril pour travailler sur cette faiblesse. Il s'est ainsi fait livrer chez lui un volant identique à celui qu'il utilise dans la Mercedes.

"Je [travaille] vraiment dans la simulateur pour les départs. Je vais bientôt recevoir le volant avec tous mes réglages. Je pense déjà à comment travailler pour améliorer ces départs."

Avant la reprise du championnat à Miami, Kimi Antonelli tente donc de trouver des solutions lui permettant de ne plus arriver sur la grille sans énergie ou de mal relâcher les palettes d'embrayage.

"Je pense simplement que j'ai relâché un peu trop l'embrayage, plus que ce que j'aurais dû, et évidemment les pneus étaient aussi un peu plus froids, donc je suis allé au-delà de l'adhérence disponible et j'ai perdu beaucoup de places", expliquait-il à Suzuka, confiant vouloir travailler sur cet aspect dans le simulateur.