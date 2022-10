Domenicali : Le nouveau règlement finira par resserrer le peloton

Charger le lecteur audio

La F1 a introduit un nouveau Règlement Technique pour 2022, visant à la fois à augmenter les opportunités de dépassement et à réduire l'écart entre l'avant et l'arrière du peloton pour donner à davantage d'équipes une chance de vaincre. Cependant, comme certains le craignaient, l'écart entre les plus rapides et les plus lents a drastiquement augmenté pour la première année du nouveau règlement. Red Bull et Ferrari sont dans une catégorie à part sur la piste, tandis que la lutte pour le titre pilotes a rapidement penché en faveur de Max Verstappen.

Pourtant, Stefano Domenicali, PDG du championnat, n'est pas alarmé par la situation. Selon l'Italien, au fur et à mesure que les équipes décrypteront les nouvelles règles et que les meneurs verront le rendement de leurs améliorations diminuer, le peloton se resserrera.

"Il est clair qu'un championnat avec de tels écarts entre le premier et le second ne se conclura pas de la même manière que l'année dernière", a expliqué Domenicali lors d'un entretien avec des médias italiens. "Mais malgré ça, nous affichons déjà complet pour les Grands Prix restants. Je crois que d'un point de vue technique, il est important de comprendre à quel point certains écarts de performance peuvent être comblés rapidement, et c'est l'un des points sur lesquels le règlement a été conçu."

"Nous devons également déterminer dans quelle mesure les performances des voitures ont été influencées par le règlement ou par la fiabilité et des [problèmes] de gestion. Il faut une analyse approfondie pour comprendre ce qui a provoqué un tel écart entre les premiers et les autres. Parce que si nous regardons le classement dans son ensemble, nous voyons que derrière le leader il y a des luttes plus serrées que dans le passé. Je veux l'interpréter de manière positive. Je pense que dans les prochaines années, la réglementation réduira encore plus l'écart qui existe actuellement entre le leader et les autres."

Pour la F1, le plafond budgétaire est un élément essentiel du resserrement du peloton. Domenicali a ainsi souligné l'importance d'un contrôle efficace par la FIA du Règlement Financier : "Nous devons nous assurer que celui qui supervise le respect du Règlement Financier s'assure que tout se passe bien. Je sais que la FIA travaille dur, c'est une étape importante car nous devons nous assurer que toutes les équipes ont dépensé le même montant dans le développement de leurs voitures. Tout doit être contrôlé et vérifié. Ce sera le thème central des prochains mois et c'est de là que viendra aussi la crédibilité de cette réglementation."

James Key, directeur technique de McLaren, a fait part de sa surprise quant à la manière dont Red Bull et Ferrari se sont échappés en tête du peloton cette année.

"J'imagine que je suis un peu surpris de voir comment deux équipes ont été capables de trouver de petites performances en plus par rapport à toutes les autres", a-t-il commenté sur le site de McLaren. "La grille était plus serrée en début de saison mais elle commence à s'étirer maintenant, et je dois dire que Ferrari et Red Bull ont fait un excellent travail en exploitant davantage [la performance]."

"Cela montre que même dans un contexte de plafonnement des coûts, si vous êtes une grande équipe avec de grosses infrastructures et avez accumulé au fil des ans beaucoup de connaissances et de méthodologies, ça compte toujours beaucoup. C'est un terrain de jeu égal en termes de budget, mais pas en termes de vécu. Cela nous donne un excellent point de référence auquel aspirer."

