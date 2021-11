Verstappen et Bottas pénalisés sur la grille à Losail

C'est une première partie du Grand Prix du Qatar qui se jouait ce dimanche à Losail, dans la salle des commissaires. Au lendemain des qualifications et de la pole position de Lewis Hamilton, les officiels ont reçu successivement trois pilotes et représentants d'équipe : Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes). Tous les trois étaient soupçonnés de ne pas avoir respecté des drapeaux jaunes en fin de Q3 hier.

Les doutes ont émergé relativement rapidement en visionnant les images, après l'incident survenu à la toute fin de la séance lorsque Pierre Gasly a été victime d'un accident. Le Français s'est rangé hors trajectoire dans la ligne droite principale, alors que plusieurs pilotes n'avaient pas achevé leur dernière tentative, et l'on a vu les signaux de drapeaux jaunes se déclencher puis disparaître à plusieurs reprises.

Verstappen était accusé de ne pas avoir ralenti et de ne pas avoir avorté sa tentative alors qu'un double drapeau jaune était brandi dans le dernier secteur, tandis que pour Sainz et Bottas, c'est le fait de ne pas avoir levé le pied devant un simple drapeau jaune qui leur était reproché. Les infractions ont été relevées tardivement samedi (bien après 20h30 sur place) et les commissaires ont donc donné rendez-vous aux pilotes incriminés ce dimanche, quelques heures avant la course.

Après avoir entendu les intéressés et analysé les preuves vidéo ainsi que les données de télémétrie, ils ont pris les décisions suivantes :

Max Verstappen a été sanctionné de cinq places de pénalité sur la grille pour ne pas avoir respecté un double drapeau jaune.

Valtteri Bottas a été le premier sanctionné, pénalisé de trois places sur la grille de départ. Le pilote finlandais a reconnu lui-même l'infraction. "Le pilote a reconnu qu'il n'avait pas remarqué le drapeau jaune présenté au Point 16.6 et admis qu'il n'avait pas réduit son allure comme requis dans la zone sous drapeau jaune malgré avoir aperçu la Voiture 10 arrêtée dans la ligne droite des stands", indiquent les commissaires.





La décision concernant Carlos Sainz est encore attendue.

Le départ du Grand Prix du Qatar sera donné à 17 heures (heure locale, en nocturne), soit 15 heures en France. La course est à suivre en direct commenté sur Motorsport.com.