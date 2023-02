Drugovich va remplacer Stroll aux tests de Bahreïn

Charger le lecteur audio

Après avoir annoncé ce lundi le forfait de Lance Stroll pour les tests hivernaux organisés du 23 au 25 février du côté de Bahreïn, Aston Martin a confirmé que son pilote d'essais et de réserve, le Brésilien Felipe Drugovich, serait aligné aux côtés de Fernando Alonso pour ce roulage crucial puisque la saison débutera la semaine prochaine, là encore à Sakhir, pour le Grand Prix de Bahreïn.

Stroll s'est blessé lors d'une chute à vélo et doit donc laisser son baquet à minima pour les seuls tests organisés avant la campagne. La question de l'identité du remplaçant du Canadien dans l'immédiat, si jamais Alonso n'était pas chargé de l'intégralité des trois journées, pointait donc vers les réservistes que sont Drugovich et Stoffel Vandoorne. Le Belge est toutefois pris ce week-end par la Formule E et l'E-Prix du Cap, auquel il va participer avec DS Penske.

Dans son message d'annonce sur les réseaux sociaux, Aston Martin a indiqué que Drugovich serait au volant dès ce jeudi matin, premier jour des tests, avant qu'Alonso ne prenne le relais dans la session de l'après-midi. Pour les deux journées qui suivent, le programme reste à définir.

Ce roulage au volant de l'AMR23 ne sera pas le premier au volant d'une Aston F1 pour le Champion F2 2022 qui a déjà pu se faire la main avec l'AMR22 lors des Essais Libres 1 et des tests de jeunes pilotes d'Abu Dhabi en fin d'année dernière. Il lui permettra de se mettre plus rapidement dans le bain s'il fallait suppléer Stroll pour la première manche de la saison mais également, à plus long terme, d'avoir une meilleure connaissance de la monoplace réelle dans le cadre de son travail en simulateur qui constituera une part importante de son rôle.

Il est à noter que Drugovich et Vandoorne, dans le cadre d'un accord avec McLaren, sont également mis à la disposition de l'écurie de Woking pour la saison 2023 en qualité de réservistes lors des 15 premiers GP 2023.