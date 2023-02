Stroll victime d'un accident de vélo et absent à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Victime d'un accident de vélo alors qu'il poursuivait sa préparation physique en Espagne, Lance Stroll a été suffisamment blessé pour ne pas être en mesure de participer aux essais hivernaux de Bahreïn en fin de semaine. C'est un coup dur pour le pilote canadien, qui ne pourra pas travailler sur la découverte et la mise au point de la nouvelle AMR23, présentée la semaine dernière en grande pompe en Angleterre.

L'écurie Aston Martin précise que son pilote "a été impliqué dans un accident mineur et a été blessé", sans toutefois préciser l'étendue de ce dont souffre le fils du propriétaire de l'écurie. "Lance s'attend toutefois à se rétablir rapidement et à revenir piloter", ajoute l'écurie de Silverstone. "Son aptitude à remonter dans le cockpit sera évaluée quotidiennement et l'équipe fera le point avant le Grand Prix de Bahreïn."

Les essais d'avant-saison se dérouleront de jeudi à samedi sur le circuit de Sakhir, là-même où s'ouvrira une semaine plus tard la saison 2023 avec le Grand Prix de Bahreïn. Ces tests hivernaux étant réduits à trois jours, le handicap sera majeur pour Lance Stroll, qui n'aura pas d'autre possibilité de tester la nouvelle monoplace verte. Par ailleurs, les informations données par son écurie laissent planer le doute quant à sa participation à cette première course de l'année.

"J'ai eu un malheureux accident alors que je m'entraînais à vélo pour préparer la saison", explique Lance Stroll. "Je suis déterminé à remonter dans la voiture et je suis enthousiasmé par la saison qui s'annonce avec l'équipe. Je suis motivé à l'idée de rebondir aussi vite que possible après ce mauvais contretemps."

Si l'on peut imaginer que Fernando Alonso héritera de la totalité (ou presque) du temps de piste lors des trois jours d'essais, Aston Martin devra peut-être faire appel à l'un de ses réservistes en cas d'absence prolongée de Lance Stroll. L'équipe dispose de Stoffel Vandoorne et Felipe Drugovich dans ce rôle, et il est à noter qu'il n'y a pas de manche de Formule E en même temps que le Grand Prix de Bahreïn, ce qui rendrait le pilote belge disponible en cas de besoin. Les deux réservistes seront par ailleurs à la disposition également de McLaren cette année pour les 15 premiers Grands Prix de la saison.

Ironie du sort, il y a deux ans c'est Fernando Alonso qui avait été victime d'un accident de vélo durant sa préparation hivernale, sans toutefois lui faire manquer le moindre jour de roulage alors qu'il faisait son retour en F1 avec Alpine.

Lire aussi : Alonso : Stroll peut être Champion du monde