Voici la nouvelle F1 d'Aston Martin, l'AMR23

Quelques instants après McLaren, c'est au tour d'Aston Martin F1 Team de présenter sa nouvelle voiture en vue de la saison 2023 de Formule 1.

Logiquement baptisée AMR23 dans la continuité de ses deux devancières, la monoplace est également une évolution de la précédente, compte tenu de la stabilité réglementaire au niveau technique. L'aileron avant, les pontons et le capot moteur ont évolué avec notamment une plus grande prise d'air au niveau de l'arceau.

La livrée, elle, est très similaire à celle du bolide 2022, Aston Martin conservant son vert traditionnel à la teinte British racing green, avec une touche de vert citron. Contrairement à la plupart des écuries, qui misent sur le noir pour économiser le poids de la peinture, cette voiture est colorée en grande majorité.

Les attentes sont élevées du côté de la structure de Silverstone, qui poursuit sa métamorphose sous l'impulsion du milliardaire Lawrence Stroll. Un monumental campus est en cours de construction à côté du site originel de Jordan Grand Prix, avec notamment une nouvelle soufflerie dont l'ouverture est prévue pour le troisième trimestre 2024. En d'autres termes, l'écurie ne dispose pas encore de toutes les ressources possibles dans sa remontée prévue vers les avant-postes.

Une remontée, il y en a déjà eu une l'an passé, lorsqu'Aston Martin a commencé la saison en fond de grille et, malgré des performances qualificatives toujours médiocres en fin d'année, est remonté au septième rang du championnat des constructeurs avec autant de points qu'Alfa Romeo, sixième.

À n'en pas douter, il en faudra davantage pour satisfaire la nouvelle recrue de l'équipe, un certain Fernando Alonso. Le double Champion du monde débarque à Silverstone malgré les difficultés de l'écurie après qu'Alpine n'a pas souhaité lui proposer de nouvel accord sur plus d'un an. À 41 ans, Alonso voit plus que jamais son avenir en Formule 1, mais se montre clair sur le fait qu'évoluer en seconde moitié de tableau doit être une situation très temporaire. Bien évidemment, il sera épaulé par l'indéboulonnable Lance Stroll, fils du copropriétaire d'Aston Martin F1 Team.

