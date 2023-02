Alonso : "Je ne serai à 100% ni à Bahreïn, ni à Djeddah"

Charger le lecteur audio

En quittant Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso savait à quoi s'attendre. Après avoir joué régulièrement le top 8 et parfois tutoyé le podium lors des deux dernières années, le double Champion du monde craint une saison 2023 plus compliquée, au sein d'une écurie qui était en grande difficulté l'an passé en qualifications malgré quelques coups d'éclat le dimanche.

La réglementation technique est globalement restée stable par rapport à 2022, et il n'y a donc pas de raison d'attendre Aston Martin aux avant-postes cette année. "Je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre, il faut comprendre qu'il n'y a pas de miracles en Formule 1 d'une année sur l'autre", souligne Alonso. "Il n'y a eu que quelques mois depuis Abu Dhabi, et il y a un grand écart à combler avec les top teams. Nous devons vraiment, si c'est possible, mener ce milieu de tableau et nous rapprocher des trois équipes de pointe."

"Le plus important pour moi, cette année, est simplement d'assurer que cette voiture et cette base soient celles sur lesquelles nous développons les futures Aston Martin. L'an dernier, le package avait des difficultés, comme nous l'avons tous vu de l'extérieur. Je pense que l'équipe a passé en revue quelques éléments durant la saison et a beaucoup progressé à la fin de l'année. Ces difficultés, c'est clair que c'est très bien quand on les comprend."

"Je pense qu'avec cette nouvelle réglementation c'est la première vraie voiture qu'Aston Martin peut développer à l'avenir, espérons-le. Pour moi ce sera le principal cette année, que nous puissions progresser au fil de la saison et finir 2023 en sachant que cette voiture est une base pour les futures Aston Martin."

Aston Martin AMR23 présentée ce lundi

Alonso établit clairement son projet sur le long terme, bien que son objectif de "mener ce milieu de tableau" – autrement dit, devancer Alpine et McLaren – soit particulièrement ambitieux. L'Espagnol continue d'espérer un troisième titre mondial, mais en attendant, il se focalise sur des échéances plus proches et déplore la faible quantité d'essais de pré-saison : trois journées, soit une et demi par pilote.

"J'y crois bel et bien", assure Alonso quant à titre mondial avec Aston Martin. "Oui, c'est une possibilité. Pas cette année à mon avis, je suis honnête là-dessus. J'ai les pieds sur terre. Je ne peux dire à personne que nous allons nous battre pour la victoire cette année, ce serait mentir. Peut-être qu'en seconde partie d'année nous pourrons nous rapprocher. S'il y a une opportunité dans des conditions changeantes, nous ne la manquerons pas."

"Mais au début, je m'attends à des courses difficiles jusqu'à ce que nous trouvions la fenêtre d'exploitation de la voiture et des réglages. Lors des cinq ou six premières courses chez Alpine, j'avais beaucoup de mal à sentir le train avant, avec des réglages différents sur la direction assistée, toutes ces choses-là. Cette année, nous n'avons qu'une journée et demie d'essais à Bahreïn. Alors j'ai conscience que je ne serai à 100% ni à Bahreïn, ni à Djeddah, peut-être pas même en Australie. C'est peut-être un peu injuste. Je crois que c'est le seul sport au monde où l'on fait une journée et demie d'essais avant de participer à un Championnat du monde. Il n'y a aucun autre sport au monde [qui soit ainsi]."

"Avec Lance [Stroll], j'ai cette référence d'une certaine manière, après quelques années dans l'équipe. Je sais à quoi correspondent les 100%, alors je peux m'en rapprocher lors des premiers instants. Je pense que nous aurons plus d'opportunités de nous battre pour la victoire et le podium l'an prochain si nous avons une bonne base cette année. Ce que nous aurons cette année ne sera pas notre position normale, voilà ce que je pense."

Propos recueillis par Adam Cooper