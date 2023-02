L'Alpine A523 a roulé à Silverstone

Charger le lecteur audio

Pas encore présentée, déjà en piste ! Ce n'est que jeudi qu'Alpine lèvera le voile sur sa monoplace pour la saison 2023 de Formule 1, mais l'A523 était en piste dès aujourd'hui pour ses premiers tours de roue.

La structure d'Enstone s'est logiquement rendue à Silverstone, à moins de 40 kilomètres de son usine, pour effectuer un shakedown limité à 100 kilomètres avec des pneus de démonstration. L'écurie indique qu'Esteban Ocon a parcouru neuf tours de piste et Pierre Gasly huit, pour un total intrigant de précisément 100,147 kilomètres.

"Ce n’est qu’en retrouvant le volant d’une Formule 1 que l’on se rend compte à quel point cela nous manque !" s'exclame Esteban Ocon. "C’était un honneur de piloter l’A523 aujourd’hui et de découvrir de mes propres yeux tout le travail réalisé et les améliorations apportées. Je veux adresser un immense merci à toutes les femmes et tous les hommes de Viry et d’Enstone pour cette étape nous ayant permis de voir la voiture pour la première fois en piste. Le premier tour est toujours mémorable et je suis content que la journée se soit bien déroulée."

"C’était fantastique de retrouver le volant, surtout sous mes nouvelles couleurs avec Alpine", ajoute Pierre Gasly, qui a rejoint l'écurie en provenance d'AlphaTauri. "Aujourd’hui, il s’agissait de se faire une première idée de la monoplace et je me sentais extrêmement bien durant mes tours. Je sais que toute l’équipe a travaillé sans relâche pour développer la voiture au cours de l’hiver et c’était un moment de fierté de la piloter en voyant tous ces visages dans le garage. J’ai hâte d’être à la présentation de jeudi, puis de la découvrir encore davantage lors des essais."

Le directeur technique Matt Harman conclut : "Aujourd’hui marquait une nouvelle étape pour l’A523 avec notre shakedown à Silverstone et je suis ravi que la journée se soit si bien déroulée. Esteban était le premier à l’œuvre pour vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes et boucler le programme d’installation classique. Pierre l’a relayé dans l’après-midi pour ses premiers tours de roues avec l’A523 et il a effectué huit boucles constantes pour se faire une première idée de son nouvel environnement. Ces journées sont bien sûr limitées et non représentatives, mais nous avons assurément connu un excellent lundi. Nous attendons maintenant avec impatience les essais à Bahreïn, où nous espérons poursuivre l’apprentissage de notre voiture pour 2023."