Résumé d'essais libres

Formule 1 GP des États-Unis

EL1 - Leclerc devance Verstappen à Austin

Charles Leclerc a devancé Max Verstappen et placé sa Ferrari en tête de la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis de Formule 1, à Austin.

Filip Cleeren

Publié: 23 oct. 2026, 18:39

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Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Le Monégasque a signé un temps inférieur de moins d'un dixième à celui de Verstappen au volant d'une Ferrari évoluée, alors qu'il espère empêcher le Néerlandais et son équipe Red Bull, en pleine forme, d'enchaîner une troisième victoire consécutive en Grand Prix.

Dans la chaleur du Circuit des Amériques, Ferrari a immédiatement trouvé le bon rythme en évaluant ce qui devrait être son dernier lot d'évolutions aérodynamiques de la saison 2026. Le package introduit au Texas comprend des modifications du fond plat, des déflecteurs latéraux, des pontons et du diffuseur. Malgré des changements qui peuvent sembler importants sur le papier, l'équipe a tenu à tempérer les attentes, évoquant un gain modeste.

Quoi qu'il en soit, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont rapidement trouvé leurs marques sur le tracé vallonné de 5,5 km. Le temps de référence du Monégasque, en 1'36"610 avec les pneus mediums, n'était supérieur que de 0"074 à celui de son coéquipier britannique.

Lando Norris, au volant de sa McLaren, s'est classé troisième devant les deux Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell. Les deux pilotes de l'écurie allemande ont commencé la séance avec les pneus durs, moins performants, et accusaient respectivement quatre et cinq dixièmes de retard.

Les problèmes d'équilibre ont régulièrement été évoqués à la radio sur le circuit d'Austin, dont le tracé varié et la surface bosselée rendent traditionnellement les réglages difficiles à trouver.

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Chris Graythen / Getty Images

Peu après la mi-séance, Leclerc a amélioré son précédent temps de sept dixièmes en passant aux pneus tendres, les plus performants de la gamme. Après avoir corrigé certains problèmes d'équilibre et de crémaillère de direction, Verstappen est remonté dans la hiérarchie pour s'installer au deuxième rang, à 0"084 du temps de référence de Leclerc, établi en 1'36"052. La Red Bull, qui disposait également d'une évolution de son nouvel aileron avant, s'est montrée particulièrement convaincante dans le premier secteur et dans les esses rapides et sinueux du circuit.

Un tour qui aurait permis au quadruple champion du monde de prendre la tête a toutefois été annulé pour non-respect des limites de piste dans l'avant-dernier virage.

Après quelques décrochages du train arrière, Norris a récupéré la troisième place, à 0"245 de Leclerc, devant Russell. Sur la base de cet échantillon encore limité, les quatre meilleures équipes semblaient évoluer dans un mouchoir de poche. Antonelli a terminé cinquième, devant Hamilton et Oscar Piastri.

Gabriel Bortoleto a mené le peloton des poursuivants au volant de son Audi, en prenant la huitième place à un peu moins d'une seconde des pilotes de tête. Le Brésilien a fait légèrement mieux qu'Arvid Lindblad, neuvième avec sa Racing Bulls, une monoplace qui a jusqu'ici largement dominé la lutte pour la cinquième place du championnat constructeurs.

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Liam Lawson a devancé Oliver Bearman, chez Haas, pour compléter le top 10. Aston Martin a montré quelques signes de progression, Fernando Alonso et Lance Stroll se classant respectivement 12e et 13e. Les deux hommes ont ainsi devancé Isack Hadjar, au volant de la seconde Red Bull, dont le tour rapide a été annulé pour dépassement des limites de piste.

Cette première séance a également permis à un rookie de prendre la piste : Colton Herta a piloté la Cadillac de Sergio Pérez sur ses terres. L'ancien pilote d'IndyCar bénéficie de plusieurs séances d'essais libres supplémentaires le vendredi afin de réunir les derniers points nécessaires à l'obtention de sa Super Licence FIA, après avoir été privé d'une partie de la séance en Italie.

Alex Albon, pilote Williams, est le seul à ne pas avoir signé de temps au tour représentatif, son équipe ayant choisi de réaliser des essais aérodynamiques en vue du développement de la monoplace de 2027.

EL1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'36.052

S 206.625 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

0.084 S 206.445 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

0.161 S 206.099 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

0.081 S 205.926 5 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

0.155 S 205.596 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

0.022 S 205.549 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

0.231 S 205.058 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

0.209 S 204.616 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

0.068 S 204.473 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

0.246 S 203.956 11 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 23

+1.613

1'37.665

0.356 S 203.213 12 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 22

+1.636

1'37.688

0.023 S 203.165 13 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 25

+1.731

1'37.783

0.095 S 202.967 14 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 23

+1.738

1'37.790

0.007 S 202.953 15 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+1.749

1'37.801

0.011 S 202.930 16 E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 26

+1.844

1'37.896

0.095 S 202.733 17 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.069

1'38.121

0.225 S 202.268 18 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 21

+2.070

1'38.122

0.001 S 202.266 19 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.794

1'38.846

0.724 M 200.785 20 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 21

+3.001

1'39.053

0.207 S 200.365 21 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 21

+3.927

1'39.979

0.926 S 198.509 22 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+40.416

2'16.468

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