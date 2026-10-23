Formule 1 GP des États-Unis

Hamilton : Antonelli "mérite d'être champion du monde"

Lewis Hamilton ne tarit pas d'éloges sur Kimi Antonelli, son successeur chez Mercedes, alors que le jeune Italien se rapproche d'un premier titre mondial en Formule 1.

Benjamin Vinel

Publié: 23 oct. 2026, 15:20

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton estime que Kimi Antonelli a été "extrêmement impressionnant" et qu'il "mérite d'être champion du monde", alors que le titre mondial de Formule 1 est à portée de main du pilote Mercedes à Austin.

À l'approche du Grand Prix des États-Unis, Antonelli compte 102 points d'avance sur son coéquipier George Russell, tandis qu'Hamilton accuse un retard de 111 points. Le jeune Italien peut donc être sacré dès ce week-end s'il s'impose et que les deux Britanniques rencontrent des difficultés.

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Le départ d'Hamilton chez Ferrari pour la saison 2025 a ouvert la voie plus tôt que prévu à l'arrivée d'Antonelli en F1, après un parcours remarquable en karting et dans les formules de promotion au sein de la filière Mercedes. Antonelli est devenu le premier pilote depuis près de deux décennies à faire ses débuts en championnat du monde au sein d'une écurie de pointe.

Interrogé sur ce qu'il ressentait à l'idée de voir son successeur aux portes du titre mondial, Hamilton a répondu : "Quand j'étais là-bas, je savais qui allait me remplacer. Kimi était souvent présent dans l'équipe et nous suivait de près, particulièrement lors de ma dernière année."

"Je pense que c'était la bonne décision de donner sa chance à un jeune pilote prometteur. Kimi avait démontré ses capacités dans les catégories inférieures, ainsi que son enthousiasme, son charme et sa bonne approche des choses. Il s'intégrait toujours très bien à l'environnement de l'équipe."

"Pour n'importe qui, c'est difficile de commencer sa première saison dans un baquet comme celui-là, au sein d'une équipe de ce calibre. Il faut prendre ses marques tout en faisant face à toutes les attentes, aux responsabilités et à l'engagement que cela implique. Mais il a très bien géré tout cela. C'est vraiment formidable de voir ses performances cette année. Il est extrêmement impressionnant et il mérite d'être champion du monde."

Kimi Antonelli face à Lewis Hamilton.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La première saison du jeune pilote, alors âgé de seulement 18 ans, avait effectivement été compliquée. Le rookie commettait des erreurs et manquait de rythme par rapport à Russell. Mais il a franchi un cap en 2026, décrochant six pole positions et huit victoires en 17 Grands Prix, dont un succès éclatant à domicile, à Monza, après être parti 19e sur la grille. Aucun autre pilote n'a remporté plus de trois Grands Prix cette saison, pas même son coéquipier.

Plus impressionnant encore, Antonelli est monté sur le podium lors de toutes les manches sauf trois : à Barcelone et à Silverstone, où il a respectivement été victime d'une défaillance de batterie et d'un cache de roue cassé, ainsi qu'à Bakou, où il a reconnu avoir "piloté comme sa grand-mère".

Interrogé sur les conseils qu'il pourrait donner au probable champion du monde 2026, le septuple champion du monde a plaisanté : "Ralentis."

Avant de poursuivre : "Non, je ne sais pas. Il n'a pas besoin de conseils. Cette année, mais aussi l'année dernière et plus particulièrement cette saison, il a démontré son talent, ses capacités, son calme et son approche. Il a fait un travail incroyable cette année et je suis très fier de lui."

"Je suis très fier de la manière dont il se comporte, de ses relations avec les autres pilotes et même avec vous [la presse]. C'est formidable de voir l'équipe et lui réussir. Si ce n'est pas mon équipe, je veux toujours voir mon ancienne équipe obtenir de bons résultats."

Lewis Hamilton et Kimi Antonelli.

Photo de: Minas Panagiotakis / Getty Images

Hamilton a-t-il été surpris par certains aspects des performances de l'Italien ? "Je ne crois pas", a-t-il répondu.

"Je connaissais déjà la structure de soutien qu'ils allaient mettre en place autour de lui. Bono [Peter Bonnington, son ingénieur de course] est formidable pour vous épauler et vous soutenir, tout comme Shov [Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie en piste], Simon [Cole, ingénieur en chef] et tous les autres membres de l'équipe."

"Toto [Wolff] est exceptionnel dans son travail, dans l'environnement qu'il crée et dans le choix des personnes qu'il place autour de vous. J'ai vécu une expérience assez similaire en arrivant chez Mercedes, et la même chose s'était produite chez McLaren."

"Je sais que certains se demandaient si j'allais être capable de répondre aux attentes, notamment aux côtés d'un double champion du monde. Je vois des similitudes entre le déroulement de ma première saison et de mes premières années, et la manière dont Kimi a abordé cette année."

"Mais ce n'est pas quelque chose qu'un individu accomplit simplement tout seul. Il faut aussi avoir les bonnes pièces du puzzle autour de soi pour vous soutenir. J'ai eu beaucoup de chance de bénéficier de cet environnement chez McLaren, et c'est formidable qu'il puisse en profiter à son tour."

Même dans un environnement aussi favorable, le pilote doit toutefois faire ses preuves en piste.

"Je suppose qu'on ne peut jamais savoir comment quelqu'un va réagir sous pression avant de l'avoir vu à l'œuvre", a ajouté Hamilton. "J'aurais pu imaginer qu'il serait à l'aise avec tout le poids qui repose sur ses épaules, entre les apparitions publiques et toutes les sollicitations qui viennent de partout. Mais il a très bien géré tout cela. Je dirais qu'il a une vieille âme dans un corps aussi jeune."

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