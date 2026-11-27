Résumé d'essais libres

Formule 1 GP du Qatar

EL1 - Antonelli et Mercedes déjà en forme à Losail

Kimi Antonelli a devancé George Russell lors des premiers essais libres du Grand Prix du Qatar de F1.

Filip Cleeren

Publié: 27 nov. 2026, 14:39

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Photo de : Manuel Eletto

Fraîchement sacré champion du monde, Kimi Antonelli a largement dominé les premiers essais libres du Grand Prix du Qatar. Le pilote Mercedes a devancé son coéquipier George Russell, tandis que les pilotes ont dû composer avec les difficultés du circuit de Losail.

Une semaine après la course à haute vitesse dans les rues de Las Vegas, pilotes et équipes ont été confrontés à un défi bien différent en découvrant le tracé de Losail, un circuit très rapide qui exige un niveau élevé d'appui aérodynamique.

Durant les premières minutes de cette heure d'essais sur les courbes fluides du circuit de Doha, les pilotes ont utilisé les gommes Pirelli mediums et dures afin de prendre leurs marques et de récolter des données.

Kimi Antonelli a mené les débats du début à la fin. Il a d'abord établi une référence en 1'24"057 avec les mediums, avant d'améliorer progressivement son chrono lors des relais suivants. Après une vingtaine de minutes, il a signé un tour en 1'23"217, reléguant son coéquipier George Russell à sept dixièmes.

Les deux Mercedes ont devancé les Red Bull, McLaren et Ferrari, qui se sont installées deux par deux dans le classement, jusqu'à ce que les équipes commencent à chausser les pneus tendres à mi-séance.

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Mais malgré l'utilisation de gommes plus tendres et donc plus rapides, la référence établie par Antonelli en début de séance s'est révélée difficile à battre. Russell, qui testait différentes configurations d'ailerons, a échoué à une demi-seconde, tandis qu'Antonelli lui-même n'a pas réussi à améliorer son chrono réalisé en mediums. La piste de Losail s'est en effet retrouvée parsemée de graviers après les nombreuses excursions hors piste.

Au volant de la Red Bull, Isack Hadjar a signé le troisième temps, à 0"661. Il devance les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, qui ont semblé en difficulté et ont concédé huit dixièmes chacun, ainsi que Max Verstappen, vainqueur à Las Vegas.

Ferrari a été la quatrième force du plateau au terme d'une séance plutôt discrète. Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé à plus de 1"2 d'Antonelli, confrontés à une dégradation importante des pneus avant.

Chez Racing Bulls, le rookie Arvid Lindblad a pris la tête du milieu de peloton au volant de la VCARB 03, tandis que Pierre Gasly a complété le top 10 pour Alpine.

EL1

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1

K. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 31

1'23.217

M 234.428 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 29

+0.507

1'23.724

0.507 S 233.008 3

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 25

+0.661

1'23.878

0.154 S 232.580 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 26

+0.850

1'24.067

0.189 S 232.057 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 30

+0.860

1'24.077

0.010 S 232.030 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 26

+0.916

1'24.133

0.056 S 231.875 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 30

+1.256

1'24.473

0.340 S 230.942 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 27

+1.358

1'24.575

0.102 S 230.663 9

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 27

+1.384

1'24.601

0.026 S 230.593 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 28

+1.657

1'24.874

0.273 S 229.851 11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 25

+1.836

1'25.053

0.179 S 229.367 12

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 28

+2.192

1'25.409

0.356 S 228.411 13

N. Hülkenberg Audi

27 Audi Audi 29

+2.220

1'25.437

0.028 S 228.336 14

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 27

+2.376

1'25.593

0.156 S 227.920 15

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 26

+2.468

1'25.685

0.092 S 227.675 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 26

+2.475

1'25.692

0.007 S 227.657 17

O. Bearman Haas

87 Haas Ferrari 26

+2.549

1'25.766

0.074 S 227.460 18

C. Sainz Jr Williams

55 Williams Mercedes 27

+2.775

1'25.992

0.226 S 226.862 19

J. Crawford Aston Martin

34 Aston Martin Honda 25

+3.089

1'26.306

0.314 S 226.037 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 21

+3.199

1'26.416

0.110 S 225.749 21

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 25

+3.469

1'26.686

0.270 S 225.046 22

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 27

+3.692

1'26.909

0.223 S 224.469 Voir les résultats complets

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