EL2 - Bottas en tête, Gasly en feu, Verstappen en colère

Portimão a été le théâtre d'un grand nombre d'incidents lors de ces Essais Libres 2, à commencer par des tête-à-queue pour Carlos Sainz, Sergio Pérez, Sebastian Vettel et Daniil Kvyat, tandis que Romain Grosjean a fait une excursion sans gravité dans le bac à gravier. C'est ensuite l'AlphaTauri de Pierre Gasly, déjà victime d'un problème technique ce matin, qui a pris feu. Le groupe propulseur du Français paraît clairement compromis, alors que de nouvelles pièces entraîneraient un recul sur la grille, son quota étant dépassé. De surcroît, il n'aura pas testé les tendres aujourd'hui.

Cette panne a entraîné l'interruption de la séance au drapeau rouge pendant un gros quart d'heure, et les festivités n'ont ensuite repris que pendant cinq minutes avant que la bannière écarlate ne soit agitée à nouveau lorsque Max Verstappen et Lance Stroll ont réalisé l'exploit de s'accrocher au premier virage, alors que le Néerlandais tentait de faire l'intérieur au Canadien. Verstappen n'a pas mâché ses mots : "Mais il est aveugle, lui ? C'est quoi son problème ? Quel attardé mental !" Otmar Szafnauer (directeur de Racing Point) affirme pour sa part que Stroll n'était pas conscient de la présence de Verstappen à ses côtés. La collision fait l'objet d'une enquête des commissaires.

Quoi qu'il en soit, la séance a été interrompue pendant 16 minutes supplémentaires, entravant sérieusement le programme des écuries en cet après-midi. Dans ce contexte, on ne peut accorder trop d'importance aux chronos, d'autant que la première demi-heure a vu l'utilisation de prototypes Pirelli en vue de la saison 2021, où l'appui aérodynamique des monoplaces sera réduit et les pressions des pneus pourraient ainsi être plus basses, avec moins de surchauffe.

Max Verstappen était le plus rapide avec les prototypes en 1'21"575, moins d'un dixième devant Valtteri Bottas. Par la suite, alors que l'ensemble du plateau faisait de premiers tours de roue avec les pneus tendres, le Finlandais a repris l'avantage en 1'17"940, six dixièmes devant le pilote Red Bull, qui a fait son meilleur temps en mediums. Le classement n'a rien de représentatif, et il faudra attendre la troisième séance d'essais libres pour en savoir davantage.

Grand Prix du Portugal - Essais Libres 2