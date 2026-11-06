Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de São Paulo

EL2 - Antonelli devance Norris et Verstappen à Interlagos

Sous un ciel couvert à Interlagos, le nouveau hampion du monde de Formule 1 a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du vendredi.

Filip Cleeren

Mis à jour: 6 nov. 2026, 20:09

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Fraîchement sacré champion du monde, Kimi Antonelli a signé le meilleur temps des EL2 du Grand Prix de São Paulo, devançant Lando Norris et Max Verstappen à Interlagos.

Sur le tracé historique d'Interlagos, long de 4,3 km, Antonelli a réalisé son meilleur chrono juste avant la mi-séance, alors que les pilotes commençaient à chausser les pneus tendres. L'Italien s'est ainsi montré plus rapide que Lando Norris et Max Verstappen.

Malgré quelques gouttes de pluie qui ont régulièrement poussé les spectateurs à sortir leurs ponchos, les précipitations ne se sont jamais véritablement installées. La journée devait pourtant être la plus dégagée d'un week-end marqué par des conditions pluvieuses.

Le temps frais et couvert a néanmoins eu des conséquences sur le comportement des monoplaces. Lewis Hamilton a notamment signalé qu'il "n'arrivait pas à faire monter les pneus en température". Le Britannique a fait partie des plusieurs pilotes ayant bloqué leur roue avant gauche à l'approche du premier virage, fortement incliné.

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Sacré plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1 le week-end dernier au Mexique, Antonelli a souffert d'un important phénomène de talonnage sur le tracé bosselé d'Interlagos. Il a néanmoins dominé les premiers instants de la séance en pneus durs, avec un chrono de 1'11"8.

Après une période plus calme, les pilotes ont progressivement chaussé les pneus tendres de Pirelli. George Russell, qui devra reculer de cinq places sur la grille en raison de l'utilisation d'un nouveau moteur, s'est alors illustré avec un tour en 1'11"016, avant d'être délogé par Norris puis Verstappen.

Son coéquipier chez Mercedes, Antonelli, a fait encore mieux en passant sous la barre des 1'11, avec un temps de 1'10"763. Il a ainsi devancé de 0"250 trois pilotes issus de trois écuries différentes, illustrant le resserrement des performances à l'approche de la fin de la saison 2026.

Au volant de la McLaren MCL40 évoluée, équipée notamment d'un nouvel aileron avant, Norris a pris la deuxième place en 1'11"016, avec seulement 0"006 d'avance sur Verstappen. Le Néerlandais a par ailleurs provoqué quelques sourires dans le paddock avec ses plaintes à la radio concernant l'embrayage de sa Red Bull.

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Russell et Oscar Piastri ont suivi à moins d'un dixième de Norris, complétant ainsi le top 5. Ferrari, habituellement très performante lors des premières séances du vendredi, a connu un début de week-end inhabituellement discret au Brésil.

Après avoir signé le meilleur temps dans le premier secteur, Hamilton a dû se contenter de la sixième place, juste devant son coéquipier Charles Leclerc. Le Monégasque a regretté d'avoir été gêné dans la ligne droite par Rafael Câmara, qui effectuait ses débuts en Grand Prix avec Haas.

Au volant de son Audi vert foncé, Gabriel Bortoleto a décroché la huitième place à domicile. Isack Hadjar et le pilote Haas Oliver Bearman ont complété le top 10.

Câmara a finalement terminé à la 16e place, à une demi-seconde de son coéquipier. Le futur pilote Haas pour 2027 a ainsi bouclé sa première journée complète en tant que pilote de Grand Prix, en remplacement d'Esteban Ocon, écarté de l'équipe.

Chez Audi, Nico Hülkenberg est quant à lui resté immobilisé dans son garage, après les problèmes non précisés qui avaient déjà affecté Freddie Slater, remplaçant lors des EL1, plus tôt dans la journée.

EL2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

S 219.216 2 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

0.253 S 218.435 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

0.006 S 218.416 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.273

1'11.036

0.014 S 218.373 5 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.321

1'11.084

0.048 S 218.226 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 35

+0.450

1'11.213

0.129 S 217.831 7 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

+0.720

1'11.483

0.270 S 217.008 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+1.017

1'11.780

0.297 S 216.110 9 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 33

+1.076

1'11.839

0.059 S 215.932 10 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 36

+1.228

1'11.991

0.152 S 215.476 11 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+1.233

1'11.996

0.005 S 215.461 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 36

+1.245

1'12.008

0.012 S 215.426 13 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 36

+1.279

1'12.042

0.034 S 215.324 14 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

+1.346

1'12.109

0.067 S 215.124 15 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 34

+1.775

1'12.538

0.429 S 213.852 16

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 30

+1.798

1'12.561

0.023 S 213.784 17 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 33

+1.979

1'12.742

0.181 S 213.252 18 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 31

+2.179

1'12.942

0.200 S 212.667 19 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 37

+2.190

1'12.953

0.011 S 212.635 20 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 34

+2.553

1'13.316

0.363 S 211.582 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 33

+2.620

1'13.383

0.067 S 211.389 22 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 0

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