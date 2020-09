EL2 - Hamilton en tête, Grosjean dans le top 5

Les séances d'essais libres se suivent et se ressemblent pour Mercedes au Grand Prix d'Espagne. Après avoir devancé Max Verstappen de neuf dixièmes ce matin, Lewis Hamilton a mis huit dixièmes entre le Néerlandais et lui en Essais Libres 2, reléguant au passage son coéquipier Valtteri Bottas à près de trois dixièmes. Hamilton a tourné en 1'16"883 – moins vite qu'en EL1 –, Bottas en 1'17"170.

La performance marquante de cette séance est la cinquième place de Romain Grosjean en 1'18"133, qui semble confirmer le potentiel déjà aperçu pour Haas ce matin, bien qu'il faille faire preuve de prudence au moment d'interpréter les chronos. Après tout, il y a moins de quatre dixièmes entre cette cinquième place et la 14e position. Un bémol de surcroît pour le pilote Haas : il a subi une perte de puissance à neuf minutes du drapeau à damier et a dû rentrer au stand au ralenti.

La Renault de Daniel Ricciardo, en revanche, est détachée avec trois dixièmes d'avance sur ce peloton, alors que le top 10 est ensuite complété par Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les trois Français sont dans le top 10 !

En fond de classement, de manière quelque peu surprenante, les Williams sont devancées par les Alfa Romeo. Kimi Räikkönen s'est pourtant plaint d'une très mauvaise sensation sur les freins.

Comme à l'accoutumée le vendredi après-midi, un certain temps a été consacré aux longs relais, les écuries ayant notamment évalué les pneus durs en vue d'une course qui s'annonce éprouvante pour les gommes avec une trentaine de degrés dans l'air et de nombreux virages rapides. Manifestement, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. "Le manque d'adhérence de ce pneu est choquant", a déclaré Bottas à la radio, peu avant une excursion dans les graviers au virage 12, alors que George Russell était encore plus critique : "Aucune adhérence, à l'avant comme à l'arrière. C'est comme rouler sur de la glace."

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 2

