Résumé d'essais libres

Formule 1 GP des États-Unis

EL2 - Un vendredi parfait pour Leclerc, McLaren en difficulté

Charles Leclerc a signé le meilleur temps des EL2 du Grand Prix des États-Unis devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.

Filip Cleeren

Publié: 23 oct. 2026, 22:12

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Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Charles Leclerc a dominé les essais libres du vendredi au Grand Prix des États-Unis de F1. Le pilote Ferrari a devancé de peu Kimi Antonelli pour signer le meilleur temps à Austin, tandis que McLaren peinait à trouver de l'adhérence.

Leclerc a signé un temps de 1'35"291 juste avant la mi-séance des EL2, disputées vendredi après-midi sur l'exigeant Circuit des Amériques, à Austin. Il a ainsi effacé la première référence établie par Max Verstappen, tandis qu'Antonelli s'installait en deuxième position.

Comme lors des EL1, l'enchaînement de virages lents et rapides, qui exige un niveau d'appui élevé, ainsi que les bosses du COTA, ont donné du fil à retordre aux équipes, en quête du meilleur compromis de réglages sur les 5,5 km du circuit.

Alors que George Russell améliorait la première référence de Verstappen avec les pneus mediums, Oscar Piastri élargissait sa trajectoire au volant de sa McLaren et Isack Hadjar peinait à trouver du grip sur l'ensemble du tour avec sa Red Bull.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Juste avant la mi-séance, les pilotes ont chaussé un train de pneus tendres neufs. Ces simulations de qualifications ont mis en évidence les difficultés posées par le COTA : l'enchaînement incessant de virages rapides du premier secteur a fortement sollicité les gommes tendres.

Russell a perdu le contrôle de sa Mercedes dans les esses à haute vitesse, avant de parvenir à la rattraper de justesse. L'adhérence était également précaire dans le dernier secteur, où Lando Norris a lutté avec une McLaren particulièrement instable avant de sortir de la piste.

Verstappen a bien exploité ses pneus tendres pour s'emparer de la première place en 1'35"480. Il ne l'a toutefois conservée que brièvement : dès sa première tentative lancée en tendres, Leclerc est passé en 1'35"291, reléguant le pilote Red Bull à près de deux dixièmes grâce à un troisième secteur supérieur.

Leader du championnat, Kimi Antonelli s'est intercalé entre ses deux rivaux en prenant la deuxième place, à seulement 0"042 du meilleur temps de Leclerc.

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Les trois hommes ont creusé un écart important sur le reste du peloton. Lewis Hamilton a concédé six dixièmes, alors qu'il faisait partie des pilotes de pointe à ne pas avoir bouclé un tour optimal avant de passer aux longs relais. Russell s'est remis de sa frayeur dans les esses pour signer le cinquième temps, tandis que Liam Lawson a réalisé une performance prometteuse en prenant la sixième place pour Racing Bulls.

Les problèmes de comportement des McLaren ont relégué Norris et Piastri aux septième et huitième rangs, à une seconde de Leclerc. Frustré, Hadjar a terminé neuvième, tandis que le pilote Haas Oliver Bearman a complété le top 10.

EL2

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

1'35.291

S 208.275 2 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.042

1'35.333

0.042 S 208.183 3 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 24

+0.189

1'35.480

0.147 S 207.863 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.615

1'35.906

0.426 S 206.940 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.744

1'36.035

0.129 S 206.662 6 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 27

+1.040

1'36.331

0.296 S 206.027 7 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.082

1'36.373

0.042 H 205.937 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+1.096

1'36.387

0.014 S 205.907 9 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 24

+1.120

1'36.411

0.024 S 205.856 10 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 28

+1.245

1'36.536

0.125 S 205.589 11 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.541

1'36.832

0.296 M 204.961 12 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+1.549

1'36.840

0.008 S 204.944 13 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+1.668

1'36.959

0.119 S 204.692 14 E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 26

+1.820

1'37.111

0.152 S 204.372 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 32

+1.910

1'37.201

0.090 S 204.183 16 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 26

+1.944

1'37.235

0.034 S 204.111 17 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 28

+1.978

1'37.269

0.034 S 204.040 18 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 26

+2.139

1'37.430

0.161 S 203.703 19 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 24

+3.131

1'38.422

0.992 S 201.650 20 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 28

+3.155

1'38.446

0.024 S 201.600 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+3.745

1'39.036

0.590 S 200.399 22 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 27

+8.135

1'43.426

4.390 S 191.893 Voir les résultats complets

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