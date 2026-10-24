Résumé d'essais libres

Formule 1 GP des États-Unis

Hamilton et Ferrari en tête des derniers essais libres à Austin

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des derniers essais libres du Grand Prix des États-Unis de F1, devant Max Verstappen et Charles Leclerc, avant les qualifications sur le Circuit des Amériques, à Austin.

Filip Cleeren

Mis à jour: 24 oct. 2026, 18:42

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Photo de : Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hamilton est le seul pilote à être passé sous la barre des 1'35 dans les 20 dernières minutes de la troisième séance d'essais libres. Les nombreuses infractions aux limites de piste ont notamment empêché son coéquipier Leclerc de lui ravir la première place.

Après un premier quart d'heure particulièrement poussif, le rythme s'est accéléré lorsque Hamilton a signé un tour en 1'36"716 avec les pneus tendres, devançant plusieurs pilotes qui effectuaient encore des tours de mise en température en pneus mediums.

Son chrono a rapidement été battu par Liam Lawson, au volant de la Racing Bulls, puis par Oscar Piastri chez McLaren, tandis que plusieurs favoris poursuivaient leur séance en pneus mediums. Verstappen a même pris la tête grâce à un tour en 1'35"702 avec les pneus à flancs jaunes, malgré ses plaintes répétées concernant des rétrogradages intempestifs.

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Hamilton a rapidement amélioré le temps du Néerlandais en signant un 1'35"561 avec les pneus tendres. Mais lorsque Leclerc a pris les commandes en 1'35"127 malgré l'utilisation des mediums, il est apparu que la marge de progression restait importante.

À 20 minutes du terme, Antonelli a gagné un dixième sur le temps de Leclerc avec les pneus tendres, mais son tour a été supprimé pour avoir dépassé les limites de piste au virage 9. Verstappen, lui, a respecté les lignes blanches et signé un 1'35"061 pour reprendre la tête. Red Bull s'est notamment montrée la plus rapide dans le premier secteur, mais Hamilton a ensuite franchi la barre des 1'35 grâce à un tour en 1'34"893.

Les limites de piste, déjà au cœur des débats depuis le début des essais à Austin, ont également empêché Leclerc de reprendre la première place. Le Monégasque a mordu la ligne blanche au virage 10, ce qui l'a relégué à la troisième position derrière Hamilton et Verstappen, avant des qualifications qui s'annoncent très disputées samedi après-midi.

George Russell (Mercedes)

Photo de: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

Leader du championnat, Kimi Antonelli a terminé quatrième devant son coéquipier chez Mercedes, George Russell. Les Flèches d'argent semblent légèrement en retrait en matière de performance pure, tandis qu'Oscar Piastri a placé la McLaren MCL40 au sixième rang.

Au volant de son Audi, Nico Hülkenberg a devancé le champion du monde Lando Norris, septième. Le tour de Norris en 1'35"2 a lui aussi été supprimé pour une infraction aux limites de piste au virage 10.

Pierre Gasly a placé son Alpine au neuvième rang, à une seconde pleine de Hamilton. Isack Hadjar a complété le top 10 au volant de la seconde Red Bull, le Français affichant sa frustration face au comportement de sa monoplace.

EL3

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

1'34.893

S 209.149 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 16

+0.168

1'35.061

0.168 S 208.779 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.234

1'35.127

0.066 S 208.634 4 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.303

1'35.196

0.069 S 208.483 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.488

1'35.381

0.185 S 208.079 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.638

1'35.531

0.150 S 207.752 7 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 19

+0.698

1'35.591

0.060 S 207.622 8 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 17

+0.813

1'35.706

0.115 S 207.372 9 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 24

+1.011

1'35.904

0.198 S 206.944 10 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 20

+1.037

1'35.930

0.026 M 206.888 11 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 17

+1.038

1'35.931

0.001 S 206.886 12 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+1.188

1'36.081

0.150 S 206.563 13 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+1.283

1'36.176

0.095 S 206.359 14 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 17

+1.342

1'36.235

0.059 S 206.232 15 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+1.358

1'36.251

0.016 S 206.198 16 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 19

+1.562

1'36.455

0.204 S 205.762 17 E. Ocon Haas 31 Haas Ferrari 18

+1.849

1'36.742

0.287 S 205.151 18 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+2.238

1'37.131

0.389 S 204.330 19 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.775

1'37.668

0.537 S 203.206 20 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.818

1'37.711

0.043 S 203.117 21 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 25

+2.991

1'37.884

0.173 S 202.758 22 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+3.872

1'38.765

0.881 S 200.949 Voir les résultats complets

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