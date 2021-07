EL3 - Meilleur temps pour Hamilton, Schumacher dans le mur

S'il y avait quelques craintes au sujet de l'évolution des conditions météo au Hungaroring, nous retrouvons aujourd'hui le même ciel bleu et les mêmes températures estivales. Approchant 60°C hier, la piste est retombée à 50°C au coup d'envoi de la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. C'est encore élevé, et cela n'arrange pas McLaren et Ferrari, deux écuries ayant particulièrement souffert dans la chaleur du vendredi après-midi.

Yuki Tsunoda et Carlos Sainz font partie des premiers pilotes à prendre la piste. Leur week-end a très mal débuté : le Japonais est parti à la faute en EL1, faisant ainsi une croix sur la séance suivante, et l'Espagnol a monté son troisième moteur de la saison (le dernier autorisé avant une pénalité) à la suite d'un problème détecté par la Scuderia.

Les premiers relais des pilotes se font en pneus tendres ou mediums. Avec les gommes jaunes, Sainz s'empare du meilleur temps provisoire avec un tour en 1'19"4, ce qui est environ une seconde plus lent que ce que les hommes de tête ont réalisé avec les mêmes pneus en EL2. Le pilote Ferrari est ensuite battu par Lewis Hamilton, chaussé des pneus tendres (1'18"587). Le tour du septuple Champion du monde est particulièrement brouillon, plusieurs corrections doivent être effectuées pour éviter le tête-à-queue.

Une fois que tous les pilotes rentrent un tour, nous retrouvons les mêmes hommes aux trois premières places. Valtteri Bottas est le plus rapide avec les pneus tendres (1'17"428). Le Finlandais compte moins d'un dixième d'avance sur Max Verstappen (1'17"5) et près de huit dixièmes sur Hamilton (1'18"2). Charles Leclerc, cinquième (1'18"2), est le plus rapide des pilotes en pneus mediums. Le Monégasque devance Pierre Gasly (1'18"5), Carlos Sainz (1'18"8), ou encore Lando Norris et Esteban Ocon, tous deux en 1'19"0.

La température de la piste atteint un court instant 60°C, puis redescend légèrement. En d'autres termes, il fait très chaud sur le Hungaroring. Après quelques simulations de relais de course, il est temps de simuler les qualifications. Les derniers pilotes en mediums chaussent les gommes tendres et s'en vont à la chasse au chrono. Lando Norris et Carlos Sainz remontent au classement, Valtteri Bottas améliore son meilleur temps (1'17"055).

Mais la chasse est de courte durée. Mick Schumacher sort violemment de la piste au virage 11 et percute le mur de pneus. Le drapeau rouge est brandi. À la radio, le pilote Haas présente ses excuses et ajoute : "Je sais ce que ça veut dire", faisant potentiellement référence à une non-participation en qualifications.

Le drapeau vert est agité quelques minutes plus tard. Max Verstappen (1'16"9) puis Lewis Hamilton (1'16"826) battent le temps de Bottas. Les deux Ferrari, hors du coup en EL2, font leur entrée dans le top 5. Carlos Sainz (1'17"4), n'est qu'à sept dixièmes du meilleur temps de Hamilton. Les deux McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo prennent en sandwich Sergio Pérez, auteur d'un décevant septième temps.

Deux accidents sont évités de justesse et ils impliquent Antonio Giovinazzi. Dans les stands, l'Italien reçoit le feu vert pour quitter son garage mais au même moment surgit Lance Stroll, déjà dans la voie rapide. Le pneu arrière droit du Canadien heurte l'aileron avant de l'Alfa Romeo. Une fois en piste, Giovinazzi est au ralenti pour préparer son tour rapide mais ne s'écarte pas pour Pierre Gasly. Le Français doit quitter la piste pour ne pas percuter le pilote Alfa Romeo. Les deux événements poussent les commissaires à enquêter.

Grand Prix de Hongrie - Essais Libres 3