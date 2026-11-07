Résumé d'essais libres

Formule 1 GP de São Paulo

EL3 - Verstappen devant Antonelli avant les qualifs à Interlagos

Red Bull et Mercedes ont donné le ton avant les qualifications à Interlagos.

Benjamin Vinel

Publié: 7 nov. 2026, 15:36

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen a signé le meilleur temps des Essais Libres 3 du Grand Prix du Brésil de Formule 1, devançant de justesse Kimi Antonelli, tandis que la Ferrari de Lewis Hamilton a été victime d'un problème technique.

La menace imminente de pluie a poussé tous les pilotes à prendre rapidement la piste, en particulier Nico Hülkenberg. L'Audi de l'Allemand avait subi un problème majeur lors des EL1, après avoir été confiée au débutant Freddie Slater, ce qui l'avait empêché de participer à la deuxième séance. Ces tours constituaient donc ses premiers kilomètres du week-end.

Tout le monde s'est concentré sur les pneus mediums pendant les 40 premières minutes de la séance. Kimi Antonelli s'est montré le plus rapide en 1'12"209, avec 0"075 d'avance sur Verstappen, malgré un problème de volant signalé par le pilote Mercedes. Le Néerlandais s'est quant à lui plaint d'une direction "dure vers la droite".

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Charles Leclerc occupait la troisième place à 0"230, tandis que George Russell, Liam Lawson et Oscar Piastri accusaient un retard d'une demi-seconde sur Antonelli. Lawson, auteur du meilleur temps dans le troisième secteur, était près de 0"5 plus rapide que son coéquipier chez Racing Bulls, Arvid Lindblad, et près d'une seconde devant tous les autres pilotes du milieu de peloton.

Lewis Hamilton, qui avait signalé d'"étranges vibrations" provenant de son nouveau groupe propulseur ainsi qu'un "frein moteur important", n'occupait que la huitième place, devant Isack Hadjar. Le Français avait décrit sa RB22 comme "presque inconduisible". Le problème du pilote Ferrari allait ensuite provoquer de la "fumée dans le cockpit", accompagnée d'un bruit inquiétant.

Au moment de chausser les pneus tendres, Verstappen a pris de justesse le dessus sur Antonelli pour signer le meilleur temps en 1'11"622, contre 1'11"647 pour le pilote Mercedes. Lando Norris a hissé sa McLaren à la troisième place, à 0"131, devant Russell et Leclerc. Les quatre équipes de pointe ont ainsi bouclé leurs tours dans un écart de seulement 0"274.

Kimi Antonelli (Mercedes)

Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cette fois, Lindblad a devancé Lawson d'un dixième. Les deux pilotes Racing Bulls ont de nouveau été environ une demi-seconde plus rapides que Gabriel Bortoleto, sur son Audi, et Pierre Gasly, sur son Alpine. Hadjar a lui aussi terminé derrière les deux Racing Bulls, à 0"591 du meilleur temps de Verstappen.

Le problème technique de Hamilton l'a contraint à rester au garage. Le Britannique n'a donc effectué aucun tour en pneus tendres et a terminé la séance à la 12e place.

Pour ses débuts, Rafael Câmara a signé le 15e temps, avec 0"128 d'avance sur son coéquipier Oliver Bearman.

Lance Stroll a fermé la marche après avoir rencontré un problème présumé lié à son système ERS, survenu à 15 minutes de la fin de la séance et qui s'est révélé irrémédiable.

EL3

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Constructeur Moteur Tours Temps Écart Pneus km/h 1 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 19

1'11.622

S 216.587 2 K. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 21

+0.025

1'11.647

0.025 S 216.511 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.131

1'11.753

0.106 S 216.191 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.184

1'11.806

0.053 S 216.032 5 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

+0.274

1'11.896

0.090 S 215.761 6 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.313

1'11.935

0.039 S 215.644 7 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 25

+0.438

1'12.060

0.125 S 215.270 8 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 20

+0.549

1'12.171

0.111 S 214.939 9 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 24

+0.591

1'12.213

0.042 S 214.814 10 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 24

+1.022

1'12.644

0.431 S 213.540 11 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 26

+1.022

1'12.644

0.000 S 213.540 12 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 7

+1.211

1'12.833

0.189 M 212.985 13 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.243

1'12.865

0.032 S 212.892 14 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 25

+1.303

1'12.925

0.060 S 212.717 15

R. Câmara Haas

51 Haas Ferrari 19

+1.359

1'12.981

0.056 S 212.553 16 O. Bearman Haas 87 Haas Ferrari 20

+1.487

1'13.109

0.128 S 212.181 17 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.525

1'13.147

0.038 S 212.071 18 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 23

+1.549

1'13.171

0.024 S 212.002 19 C. Sainz Jr Williams 55 Williams Mercedes 21

+1.681

1'13.303

0.132 S 211.620 20 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 32

+1.951

1'13.573

0.270 S 210.843 21 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 19

+2.100

1'13.722

0.149 S 210.417 22 L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 7

+3.144

1'14.766

1.044 M 207.479 Voir les résultats complets

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