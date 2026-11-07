Formule 1 GP de São Paulo

Hamilton, Leclerc et Verstappen pénalisés sur la grille à Interlagos

Ferrari et Red Bull devront jouer la remontada à Interlagos, après avoir décidé de remplacer des éléments moteur pour le Grand Prix de São Paulo.

Ronald Vording Filip Cleeren

Publié: 7 nov. 2026, 15:05

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Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Jusqu'ici, Ferrari était la seule écurie de pointe à avoir échappé aux pénalités moteur, Lewis Hamilton et Charles Leclerc utilisant tous deux leur quatrième et dernier V6 ainsi que leur quatrième et dernier turbo autorisés.

Mais après des séances d'essais libres du vendredi particulièrement difficiles, la Scuderia a décidé de procéder à un changement de moteur prévu sur les deux SF-26 de Hamilton et Leclerc, ce qui leur vaudra une pénalité sur la grille de départ à Interlagos. Ferrari a choisi d'introduire un nouveau moteur à combustion interne, faisant ainsi reculer ses deux pilotes de dix places sur la grille.

Dans le cas de Max Verstappen, le changement concerne l'intégralité de l'unité de puissance. Le pilote Red Bull sera donc pénalisé et s'élancera depuis le fond de la grille.

Red Bull avait indiqué en début de week-end vouloir attendre le plus longtemps possible avant de prendre une éventuelle décision concernant un changement de bloc. Avant le début du Grand Prix, l'écurie de Milton Keynes estimait qu'un remplacement n'était pas encore nécessaire à Interlagos. Cette évaluation a toutefois changé vendredi.

Verstappen a rencontré plusieurs "petits problèmes", qui ont également contribué à son absence lors des six dernières minutes de la deuxième séance d'essais libres. Si Red Bull a d'abord attribué cette situation à de simples "incohérences", l'explication semblait déjà étrange sur le moment.

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En effet, écourter sa séance signifiait également que Verstappen renonçait à effectuer une simulation de départ sur la grille, alors qu'il s'agit d'un point faible chez Red Bull cette année. Après que le Néerlandais est descendu de sa RB22, des mécaniciens ont immédiatement été aperçus en train de travailler sous la monoplace.

Vendredi soir, Red Bull a enfreint le couvre-feu, avant que le changement complet d'unité de puissance ne soit officiellement confirmé samedi.

Verstappen devra donc une nouvelle fois remonter le peloton à São Paulo, un exercice auquel il est désormais habitué. L'année dernière, par exemple, il avait rallié le podium en partant de la voie des stands. En 2024, il s'était imposé depuis la 17e place sur la grille, mettant ainsi pratiquement fin aux espoirs de titre de Lando Norris cette année-là. En 2016, Verstappen avait également signé une remontée mémorable sous la pluie dans les derniers tours, même si celle-ci avait fait suite à un mauvais choix de pneus de Red Bull.

Hamilton n'est évidemment pas non plus étranger aux remontées spectaculaires au Brésil. En 2021, il avait lui aussi dû remonter le peloton, et ce à deux reprises, de manière particulièrement impressionnante. Le septuple champion du monde était passé de la 20e à la cinquième place lors de la course sprint. Pour le Grand Prix, il avait été rétrogradé à la dixième place sur la grille, mais cela ne l'avait pas empêché de décrocher la victoire.

10 places de pénalité pour Hamilton et Leclerc à Interlagos.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cependant, Ferrari traverse une période bien plus compliquée sur l'Autodromo José Carlos Pace. Charles Leclerc a décrit la journée de vendredi comme l'une des plus difficiles de l'année, avant que le directeur de l'écurie, Frédéric Vasseur, ne reconnaisse lui aussi qu'il restait beaucoup de travail à accomplir.

"Nous savons que nous avons beaucoup de travail à faire sur l'équilibre. Celui-ci n'était pas bon. Je pense que l'asphalte est à l'opposé de ce que nous avons connu il y a une semaine. Cela nous donne énormément de travail."

"Les pilotes n'étaient pas satisfaits. Charles n'a pas participé aux EL1 ce matin. Nous avons rencontré quelques problèmes aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour préparer demain. Les prévisions météorologiques pour demain et dimanche sont assez incertaines, donc nous devons être prêts à affronter toutes les conditions. Mais je ne suis pas moins optimiste que la semaine dernière."

Un élément pourrait toutefois jouer en faveur des deux pilotes : de la pluie est toujours annoncée pour la course, ce qui pourrait faciliter leur remontée dans le peloton.

Sergio Pérez a également été équipé d'un nouveau moteur à combustion interne, d'un turbocompresseur et d'un MGU-K. Le pilote mexicain s'élancera donc lui aussi depuis le fond de la grille dimanche.

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