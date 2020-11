EL3 - Verstappen sort du bois malgré un DRS instable

Cette dernière heure d'essais libres au Grand Prix de Bahreïn faisait l'objet d'une nouvelle règle – les commissaires ne surveilleront plus le respect des limites de la piste au virage 4 – et d'un certain calme en début de séance, puisque les trois quarts des concurrents ont attendu 20 minutes pour prendre la piste. Il fallait pourtant à certains vérifier que tout allait bien, comme Nicholas Latifi, dont l'unité de puissance a été changée après la découverte d'un problème d'alimentation en carburant, ou Alexander Albon, disposant d'un nouveau châssis après son accident d'hier. Dans les deux cas, aucune pénalité n'est attendue.

Les 40 minutes de véritable roulage ont été quasi intégralement consacrées aux simulations de qualifications, et c'est initialement Max Verstappen qui a tiré son épingle du jeu, avec un meilleur temps en 1'29"600 malgré un souci manifeste sur son DRS, dont le volet s'ouvrait trop et était particulièrement instable. Suivait Lewis Hamilton quatre dixièmes plus loin, en 1'29"986.

Par la suite, la référence établie par le septuple Champion du monde en Essais Libres 2 (1'28"971) est tombée lorsque les Mercedes ont cherché la performance, avec Valtteri Bottas en 1'28"721 et Hamilton en 1'28"618, mais Verstappen a repris l'avantage en 1'28"355. Peut-on espérer une pole position surprise chez Red Bull ?

En tout cas, Alexander Albon est en 1'29"018, donc pas si loin des Mercedes non plus. Et à plus d'une seconde du meilleur temps de Verstappen, on retrouve un groupe extrêmement compact qui se tient en deux dixièmes à peine : Sainz, Gasly, Norris, Kvyat, Stroll, Pérez, Ricciardo et Ocon.

La bataille pour la troisième place du championnat des consructeurs va manifestement se poursuivre de manière passionnante entre McLaren, Racing Point et Renault, avec Ferrari en outsider : Sebastian Vettel et Charles Leclerc ne sont que 13e et 15e, le Monégasque ayant commis un blocage de roue dans son tour rapide.

Quant à la lutte du fond de grille, Antonio Giovinazzi a signé un intéressant 14e temps qui semble donner l'avantage à Alfa Romeo, son coéquipier Kimi Räikkönen étant l'auteur de la seule faute un tant soit peu remarquable de la séance, avec un gros blocage de roue au premier virage dans les premiers instants.

