Bouchons "pas acceptables" à Barcelone : la F1 exige des mesures

C'est à guichets fermés qu'a eu lieu le Grand Prix d'Espagne 2022 de Formule 1 après deux éditions perturbées par la pandémie de COVID-19, avec pas moins de 300 000 spectateurs sur le cumul des trois jours. Mais il a rapidement été évident que le Circuit de Barcelona-Catalunya n'était pas prêt pour accueillir un tel public, de longues files d'attente s'étant formées autour des rares points de restauration et toilettes.

Les embouteillages aux alentours du circuit étaient particulièrement conséquents samedi et dimanche, et les spectateurs peinaient à trouver un endroit où se garer. Le train se rendant de Barcelone à la station de Montmeló n'était pas non plus adapté à une telle affluence aux heures de pointe. De surcroît, la température dépassant les 35°C a compliqué la situation, car de nombreux fans n'étaient pas équipés pour faire face à la canicule.

Les spectateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux, certains laissant même entendre qu'ils ne reviendraient pas pour la course, même en ayant acheté un billet. La Formule 1 a ainsi réagi par voie de communiqué de presse : "L'énorme nombre de fans présents à cet événement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du circuit, a créé les problèmes de trafic pour les fans. Nous avons informé le promoteur que cela n'était pas acceptable et devait être résolu pour la saison prochaine."

Plusieurs parties du circuit ont été rénovées pour cette saison, mais certaines infrastructures pour les spectateurs sont restées inchangées au fil des années.

Sur le site de la première victoire de Max Verstappen en Formule 1, qui est également une destination touristique populaire, les fans néerlandais sont de plus en plus nombreux en Catalogne. Les Espagnols étaient également très présents grâce aux résultats récents de Carlos Sainz avec Ferrari et au retour de Fernando Alonso dans l'élite. Rappelons que le Circuit de Barcelona-Catalunya accueille la catégorie reine du sport automobile depuis 1991.