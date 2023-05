Les équipes ont rattrapé le déficit aéro dès le 1er GP, selon Stella

En réponse aux rebonds subis par de nombreuses équipes la saison dernière lors du retour à une réglementation axée sur l'effet de sol, la FIA a modifié le Règlement Technique pour 2023.

L'une des principales modifications a été le rehaussement obligatoire de 15 mm des bords du plancher, conçu pour empêcher les équipes de faire rouler les voitures suffisamment près du sol pour favoriser le phénomène de marsouinage.

Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces de l'instance dirigeante, avait à l'époque estimé que la perte aérodynamique qui en résulterait "correspondrait à environ une demi-seconde" par tour.

Toutefois, compte tenu de la jeunesse de la nouvelle réglementation et du plafonnement des coûts qui a dissuadé certaines équipes de procéder à des améliorations en fin de saison passée, le rythme de développement hivernal a été élevé.

Ainsi, le nouveau directeur de l'équipe McLaren, Andrea Stella, estime que les dix écuries ont récupéré la demi-seconde perdue au tour avant même la première manche de la nouvelle saison à Bahreïn.

Lando Norris devant Oscar Piastri au GP de Miami.

Lorsque Motorsport.com lui a demandé si cette récupération avait été plus rapide que prévu, il a répondu : "Je pense que toutes les équipes ont recouvré [le temps perdu] dès la première course. Le rythme de développement était tel que le problème a été entièrement résolu."

"Les voitures sont aujourd'hui nettement plus rapides que l'année dernière parce que presque tout le monde a apporté des améliorations par rapport à la première course. Tout le monde est plus rapide de 0,2 ou 0,3 seconde."

"Certaines équipes auront résolu les problèmes de poids qu'elles avaient. Pour être honnête, même nous : nous avons gagné du temps au tour parce que nous sommes maintenant au poids. Les voitures sont clairement plus rapides que l'année dernière grâce à l'aérodynamique et au poids."

L'écart de temps au tour entre 2022 et 2023 s'est avéré particulièrement spectaculaire lors de la dernière manche courue à Miami. Mais la comparaison a été considérablement faussée par le resurfaçage de la piste, qui a contribué à gagner près de 2 secondes entre le temps de la pole position de Charles Leclerc la saison dernière et le temps de Sergio Pérez en 2023.

Les poles sous la nouvelle réglementation technique :

Grand Prix 2022 2023 Écart Bahreïn 1'30"558s (Leclerc) 1'29"708s (Verstappen) -0"850 Arabie saoudite 1'28"200s (Pérez) 1'28"265s (Pérez) +0"065 Australie 1'17"868s (Leclerc) 1'16"732s (Verstappen) -1"136 Azerbaïdjan 1'17"868s (Leclerc) 1'16"732s (Leclerc) -1"156 Miami 1'41"359s (Leclerc) 1'40"203s (Pérez) -1"955

Pérez a été 0"065 plus lent que son propre temps de pole en Arabie saoudite entre 2022 et 2023, cela peut être dû aux modifications apportées au circuit pour 2023 : à savoir des ajustements dans le placement d'une barrière et surtout l'ajout d'un vibreur biseauté dans l'enchaînement rapide des virages 22-23 pour réduire la vitesse d'environ 50 km/h.

L'amélioration de 1,156 seconde à Bakou a été obtenue malgré le fait que la zone DRS sur la ligne droite principale a été réduite de 100 mètres pour cette saison.