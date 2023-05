Oubliez le DRS, la vraie force de Red Bull F1 est ailleurs

Une grande partie de l'attention portée à la Red Bull RB19 tourne autour de sa vitesse de pointe, et en particulier de la manière dont son système DRS lui confère un avantage en ligne droite que ses rivaux ne peuvent égaler.

De nombreuses théories circulent sur les raisons pour lesquelles le DRS de l'écurie semble être si efficace – qu'il soit simplement la conséquence de l'efficacité aérodynamique impressionnante d'un aileron à faible traînée ou le résultat d'un complexe assemblage du diffuseur et des éléments de l'aileron arrière.

Mais si le DRS de Red Bull continue de susciter de l'intérêt, les équipes rivales sont loin d'être obnubilées par ce qui a été fait dans ce domaine spécifique. Au contraire, il est de plus en plus admis que les avantages du DRS de Red Bull sont la conséquence du brio des autres aspects du design de sa voiture plutôt que l'élément déclencheur de sa performance.

Voici ce qu'a déclaré Matt Harman, directeur technique d'Alpine, lorsqu'il lui a été demandé s'il y avait quelque chose de particulier dans le DRS de Red Bull : "On en parle beaucoup sur le plan visuel, mais si vous étudiez vraiment les données, je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'ils sont de manière générale très rapides en ligne droite. Donc, sur la base de ce que nous voyons, [le DRS] n'est pas quelque chose que nous cherchons à comprendre dans les moindres détails."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Ce sur quoi les rivaux de Red Bull se concentrent, en revanche, c'est la capacité de la RB19 à maintenir sa plateforme aérodynamique sur un tour, ce qui semble permettre à la monoplace de fournir un appui constant aux pilotes.

Ses caractéristiques anti-roulis, anti-squat et anti-plongée sont quelque chose que les adversaires cherchent eux-mêmes à adopter... une fois qu'ils auront compris exactement comment Red Bull y parvient.

"Nous avons quelques idées", a ajouté Harman à propos des points sur lesquels il estime que la Red Bull est particulièrement performante. "Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons probablement aucune idée, parce qu'il y a des choses que nous faisons qu'ils ne font pas non plus. Mais leur capacité à faire fonctionner leur voiture comme ils le font est assez impressionnante. Je pense que c'est une source d'inspiration pour nous tous. C'est donc vers cela que nous nous dirigeons."

L'aérodynamicien principal de Haas, Juan Molina, estime que le fait de disposer d'une plateforme parfaitement constante, comme Red Bull semble être en mesure de le faire, peut apporter le type d'avantage dont les équipes bénéficiaient à l'époque de la suspension active.

"Si vous pensez à la suspension active, et je ne dis pas que quelqu'un l'a, mais si vous aviez une suspension active, vous gagneriez probablement le championnat, parce que vous pouvez mettre la voiture et la développer dans une position spécifique."

"C'est pourquoi nous pensons que si vous comprenez ce que fait votre voiture, ou la position dans laquelle vous voulez la placer, et que vous pouvez maintenir votre voiture dans cette position, vous pouvez être performant."

"Vous verrez probablement des équipes aller dans cette direction et essayer de comprendre comment abaisser la voiture le plus possible, comment remédier au rebond, et ensuite [perfectionner] la performance entre les hautes et les basses vitesses, ce qui est évidemment important pour le pilote."

C'est au Grand Prix d'Émilie-Romagne que Mercedes devait entamer la première étape de sa démarche d'amélioration de sa propre plateforme, en apportant cette nouvelle version dont on a tant parlé. Avec l'annulation de l'épreuve, ces évolutions sont désormais attendues à Monaco.

Alors que les nouveaux pontons et le nouveau plancher constitueront la plus grande différence visuelle sur la W14, ce sont les nouvelles caractéristiques anti-plongée de la nouvelle suspension avant qui pourraient s'avérer les plus importantes pour améliorer la situation de Lewis Hamilton et de George Russell.

Toto Wolff, le patron de l'équipe, a déclaré à propos des gains potentiels liés à la suspension : "Je ne crois pas aux miracles, mais je pense que la stabilité et la prévisibilité de la voiture [actuelle] sont tout simplement insuffisantes pour les pilotes."

"Si nous pensons pouvoir résoudre ce problème et y remédier en modifiant le design de la suspension avant, alors c'est assurément une bonne piste. Et il pourrait s'agir d'une solution plus efficace en termes de temps au tour que ce qu'apporte le package aérodynamique, simplement en débloquant une plus grande maniabilité et un meilleur rythme."

Nico Hülkenberg devant Lewis Hamilton lors du GP de Miami.

Si le DRS était à lui seul la clé du succès de Red Bull, Haas serait en théorie son plus proche challenger, car ses propres performances dans ce domaine sont presque équivalentes à celles de l'écurie de Milton Keynes.

Au contraire, comme l'explique Molina, ce qu'il est important de comprendre à propos des performances de toutes les F1 sur la grille, c'est qu'il s'agit de la somme de plusieurs éléments. Bien sûr, le design de la carrosserie et de l'aileron arrière peut apparaître à l'œil nu comme la clé des différences de performance, mais la réalité est que le temps au tour est bien plus déterminé par l'ensemble du package.

"Il ne s'agit pas seulement de la carrosserie, mais de la façon dont elle fonctionne avec le plancher et l'aileron arrière, et de la façon dont les différentes parties de la voiture se combinent. Au fur et à mesure que les règlements évoluent, nous convergeons vers une plateforme de performance à basse vitesse et à haute vitesse, etc. La question qui se pose est donc de savoir où trouver la performance."

"C'est là que votre plateforme, le lien entre votre aérodynamique et la position de la voiture sur la piste, est importante. Si vous regardez Red Bull, vous verrez qu'ils savent exactement et en permanence dans quelle position se trouve la voiture et dans quelle position ils veulent la placer. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que la réglementation évolue."

Interrogé sur la difficulté de parvenir à une plateforme mécanique parfaite comme celle de Red Bull, Molina a répondu : "Oui... c'est difficile. L'année dernière, nos départements étaient encore en train d'évoluer, d'apprendre à se parler. Cette année, nous avons beaucoup progressé."

"Vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas seulement de l'aéro, mais de la façon dont nous relions ces départements entre eux : ce que nous développons en soufflerie, la manière dont cela se traduit sur la piste, la façon de régler la voiture. Mais oui, ce n'est pas facile, sinon tout le monde serait au même niveau que Red Bull."

Le fait que les rivaux soient bien plus intéressés par la plateforme mécanique de Red Bull que par son DRS dit tout ce qu'il faut savoir sur les raisons pour lesquelles l'aileron arrière de la RB19 n'est pas la clé de son succès. La course est maintenant lancée pour découvrir non pas ce que l'équipe fait, mais comment elle le fait.