Le programme du GP d'Espagne F1 2024

Le Grand Prix d'Espagne est la dixième manche de la saison 2024 de Formule 1 et marque le début d'une longue tournée européenne qui durera jusqu'au GP d'Italie fin août et début septembre.

Horaires et programme TV du GP d'Espagne 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end.

DATE SÉANCE HORAIRES (EN FRANCE) CHAÎNE TV (EN FRANCE) Vendredi 21 juin Essais Libres 1 13h30 - 14h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 17h00 - 18h00 Canal+ Sport Samedi 22 juin Essais Libres 3 12h30 - 13h30 Canal+ Sport Qualifications 16h00 - 17h00 Canal+ Sport Dimanche 23 juin Course 15h00 Canal+

Infos et palmarès du GP d'Espagne F1

Le premier Grand Prix d'Espagne de Formule 1 a eu lieu en 1951, sur le tracé urbain de Pedralbes, à Barcelone. Après avoir été couru à Jarama, Montjuïc et enfin Jerez, il se tient sans discontinuer depuis 1991 sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Pour l'avenir, toutefois, il faudra compter sur une course à Madrid à partir de 2026, remettant en cause la présence de la Catalogne au calendrier.

Après avoir déjà été modifiée il y a trois ans pour changer le profil du virage 10, la piste de Barcelone propose depuis 2023 une nouvelle version encore plus roulante, puisque la dernière chicane a été supprimée pour revenir à une configuration connue par le passé. Elle est longue de 4,657 km et composée de 14 virages.

L'une des images emblématiques de l'épreuve : la passe d'armes entre Nigel Mansell et Ayrton Senna dans la ligne droite lors de la première édition du GP. Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Le circuit est connu sur le bout des doigts par les écuries, tout comme le fait qu'il ne favorise normalement pas les dépassements et est très dur pour les pneus en raison de son abrasivité, de ses virages en appui à haute vitesse (les virages Renault (3) et Campsa (9) notamment) et de la chaleur qui y règne en général.

En course, il faut boucler 66 tours, pour une distance totale de 307,362 km.

Les records F1 du circuit de Barcelona-Catalunya (version 2023)

Record de la pole Max Verstappen Red Bull 1'12"272 (moy. : 231,974 km/h) 2023 Meilleur tour en course Max Verstappen Red Bull 1'16"330

(moy. : 219,641 km/h) 2023

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Espagne F1

Année Pole position Victoire 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022

Max Verstappen Max Verstappen 2021

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2020

Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Valtteri Bottas Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2016 Lewis Hamilton Max Verstappen 2015 Nico Rosberg Nico Rosberg 2014 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

Météo à Barcelone

Les prévisions météo du moment pour ce week-end à Barcelone laissent penser que le Grand Prix se déroulera entièrement sur une piste sèche avec un ciel plutôt plutôt ensoleillé mais nuageux. Les températures devraient se situer autour des 27°C au plus fort de la journée.

