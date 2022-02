Les plus belles photos des essais de Barcelone 2022

Charger le lecteur audio

Utilisez les flèches ci-dessus ou utilisez celles de votre clavier pour passer d'une photo à l'autre.

Les F1 version 2022 ont effectué leurs premiers tours de roue officiels à l'occasion de la première partie des essais hivernaux à Barcelone, en Espagne. L'ensemble des dix écuries et des 20 pilotes titulaires du Championnat du monde à venir ont ainsi pu avoir leur première véritable prise en main des monoplaces issues de la nouvelle réglementation technique, avec plus ou moins de réussite et de tranquillité.

L'occasion également de découvrir dans des conditions similaires de roulage et dans différentes conditions de luminosité et de piste, le look de ces Formule 1 révolutionnaires, voulues également plus esthétiques que leurs devancières en plus de faire la part belle à une génération d'appui via l'effet de sol.

Toutefois, si l'apparence de neuf des dix structures était normalement définitive, encore que l'apport d'évolutions aéro pour certaines monoplaces ou encore la situation géopolitique de Haas laisse encore planer quelques doutes, il reste une livrée à découvrir. Alfa Romeo se présentait en effet en Catalogne avec une robe "camouflage" avant la présentation officielle de sa véritable livrée prévue ce dimanche, aux alentours de 9 heures.

Dans l'attente de cette dernière décoration, nous vous proposons de revenir en 30 photos sur les premiers tests de collectifs des F1 2022 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, avant une prochaine sortie qui aura lieu du 10 au 12 mars, à l'occasion des essais organisés sur le circuit de Sakhir. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des clichés pris par les photographes de Motorsport Images dans notre galerie dédiée, qu'il est possible de visiter en cliquant ici.