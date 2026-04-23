Les essais libres seront rallongés à Miami

La Formule 1 ne veut pas se rater, et se donne toutes les chances de faciliter l'introduction des ajustements réglementaires annoncés en début de semaine.

Discutés au cours d'une série de réunions au sommet durant un mois d'avril chamboulé par l'annulation des Grands Prix au Moyen-Orient (Bahreïn et Arabie saoudite) à cause de la Guerre d'Iran, ces changements présentés comme "une évolution, pas une révolution", feront leur apparition lors du Grand Prix de Miami, début mai.

Problème, c'est un week-end au format sprint qui sera proposé aux concurrents autour du Hard Rock Stadium, avec une seule séance d'essais libres, peu propice à tester beaucoup de choses. D'autant que de nombreuses écuries, si ce n'est la totalité, apporteront des évolutions à leur monoplace.

La FIA a donc décidé, d'un commun accord avec tous les acteurs, d'ajouter une demi-heure de roulage aux essais libres du vendredi 1er mai.

Les écuries auront plus de temps pour préparer le Grand Prix à Miami. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"À la suite de consultations avec toutes les parties prenantes, il a été convenu que la première séance d'essais libres (EL1) du Grand Prix de Miami sera prolongée pour durer 90 minutes", a annoncé la FIA.

"Par conséquent, la séance se déroulera désormais de 12h00 à 13h30 heure locale (soit de 18h00 à 19h30, heure française). Toutes les autres séances en piste prévues avant les EL1 seront également avancées de 30 minutes."

"Cette décision a été prise en tenant compte de l'intervalle depuis le dernier Grand Prix, des ajustements réglementaires et techniques récemment annoncés, ainsi que du fait que le Grand Prix de Miami se déroule sous le format Sprint, ce qui réduit le temps d'essais disponible au cours du week-end."

Le super clipping, la récupération d'énergie ou encore la sécurité au départ figurent parmi les ajustements réglementaires qui ont été votés à l'unanimité par les instances, les écuries et les motoristes.