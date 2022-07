La F1 dénonce le harcèlement "inacceptable" des fans en Autriche

Charger le lecteur audio

Sur les réseaux sociaux, un certain nombre de fans ont posté des messages sur le harcèlement moral, notamment des insultes à caractère sexiste, homophobe et raciste, dont ils ont été victimes ce week-end au Grand Prix d'Autriche. Ces témoignages ont été transmis à la F1, qui a dénoncé ce comportement et se prépare à prendre des mesures.

"Nous avons été informés que certains fans ont fait l'objet de commentaires totalement inacceptables de la part d'autres personnes [sur le circuit]", a expliqué le championnat dans un communiqué. "Nous avons soulevé ce point avec le promoteur et la sécurité, nous parlerons à ceux qui ont signalé ces incidents et nous prenons cela très au sérieux. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré. Tous les fans doivent être traités avec respect."

Le comportement des spectateurs dans les tribunes du Red Bull Ring a déjà été sous le feu des projecteurs ce week-end. Plus de 50 000 membres de l'"armée orange", les fans de Max Verstappen, ont fait le déplacement en Autriche, et certains d'entre eux se sont montrés véhéments envers Lewis Hamilton.

Des fans de Max Verstappen dans les tribunes du Red Bull Ring.

Le septuple Champion du monde, applaudi lors de son accident en qualifications, a dénoncé une réaction "hallucinante". "Je suis reconnaissant de ne pas avoir été à l'hôpital, je n'ai pas été sérieusement blessé, mais on ne devrait jamais se réjouir de la chute de quelqu'un, de l'accident ou de la blessure de quelqu'un", a-t-il ajouté. "Ça n'aurait pas dû arriver à Silverstone, même si ce n'était pas pour un accident, et ça n'aurait pas dû arriver ici."

La semaine dernière, au Grand Prix de Grande-Bretagne, ce sont les représentants de Red Bull qui ont reçu une bronca de la part des fans britanniques. Max Verstappen avait été hué lors de ses interviews et son tête-à-queue en qualifications avait été applaudi. Mercedes, qui s'est battu tout au long de la saison précédente face à l'équipe autrichienne, a néanmoins dénoncé ces comportements.

"Les huées sont une attaque personnelle contre le pilote", a affirmé Toto Wolff, le directeur d'équipe. "Les fans devraient se mettre à leur place, ils sont là-bas et se font huer. Je pense que ce n'est pas juste pour le pilote, et pour Christian [Horner], qui s'est fait huer à Silverstone. Je pense pas que ce soit juste. J'espère donc que nous pourrons raisonner [les fans]. Nous aimons les fans, nous voulons qu'ils soient présents, nous voulons qu'ils soient émotifs et passionnés mais peut-être que lorsque ça devient personnel, ça ne devrait pas se produire."