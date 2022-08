La F1 va tester le DRS dans le banking de Zandvoort en EL1

Charger le lecteur audio

L'an passé, le circuit de Zandvoort a fait un retour triomphal en Formule 1, 36 ans après sa dernière apparition dans le Championnat du monde. Le tracé serpentant entre les dunes des bords de la mer du Nord a été le symbole de la ferveur "oranje" qui s'est emparée des Pays-Bas et plus globalement du monde de la F1 depuis l'avènement de Max Verstappen comme l'un des pilotes les plus en vue du paddock.

Mais la piste néerlandaise, qui a bien évolué depuis 1985 et été rénovée récemment, demeure peu propice aux luttes en piste à la fois par son étroitesse et par son dessin. Aussi, dans le cadre de sa plus récente modification, l'un des axes de travail avait été de tenter d'offrir plus d'opportunités aux pilotes, notamment en transformant le dernier virage en un véritable banking (avec une forte inclinaison de la corde, en bas, jusqu'à l'extérieur, en haut). L'idée était d'allonger la zone de pleine charge et donc d'aspiration, et d'ainsi augmenter les chances de dépasser avant le premier virage, avec l'aide du DRS à partir du début de la ligne droite.

Si nous pensons qu'il y a un risque, même minime, pour la sécurité, alors nous devrons clairement prendre des mesures Nikolas Tombazis

Pour 2022, et en dépit du fait que les monoplaces de la nouvelle génération sont censées se suivre plus facilement, F1 et FIA vont essayer de mettre toutes les chances de leur côté en effectuant un test grandeur nature lors des Essais Libres 1 du Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. Pour Viaplay, Nikolas Tombazis, directeur technique monoplace à la FIA, a en effet révélé que le DRS serait dans un premier temps activé avant le dernier virage et non à sa sortie, avant une réévaluation de la situation après les EL1.

"La position actuelle est que nous allons avoir le DRS avant le dernier virage, donc plus tôt, pour améliorer un peu la course à Zandvoort. Mais nous restons ouverts à ce sujet et nous allons demander leur avis aux équipes. Nous leur avons déjà demandé lors des simulations, mais nous les interrogerons également après les EL1. Et si nous pensons qu'il y a un risque, même minime, pour la sécurité, alors nous devrons clairement prendre des mesures et changer les choses après les EL1."

Pierre Gasly dans le banking en 2021.

Interrogé sur le sujet par Motorsport.com, le directeur de la compétition de Pirelli, Mario Isola, attend de voir exactement ce que l'activation précoce du DRS pourrait produire : "Habituellement, lorsque l'on ouvre le DRS, on transfère la charge sur l'avant [de la voiture], donc on charge beaucoup plus les pneus avant par rapport aux pneus arrière. Nous devrons donc vérifier les données après ce test pour comprendre si, dans ces conditions, les pneus arrière glissent, par exemple, et si nous pouvons avoir une surchauffe en surface ou, par exemple, le niveau de charge sur l'avant. Mais il est un peu difficile pour l'instant de faire une prédiction correcte."

Il est à noter que dès la fin de l'édition 2021 du Grand Prix des Pays Bas, l'idée d'un DRS activé dès le début du banking avait été évoquée par Ross Brawn, manager sportif de la Formule 1.

Avec Erwin Jaeggi