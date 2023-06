Des F1 plus légères ? Mercedes a une idée très simple pour y parvenir

Mohammed Ben Sulayem et Stefano Domenicali, qui sont à la tête de la Fédération Internationale de l'Automobile et de la Formule 1 respectivement, ont annoncé la semaine dernière leur intention de rendre les monoplaces de l'élite plus légères à l'avenir. En effet, les F1 actuelles pèsent près de 200 kg de plus qu'il y a 14 ans, 798 kg contre 605 en 2009 ; en cause, des monoplaces plus volumineuses, des pneus plus grands également, des dispositifs de sécurité plus importants et des groupes propulseurs plus lourds.

C'est une évolution qui ne fait généralement pas plaisir aux pilotes, souvent ravis par le pilotage nerveux des F1 des années 2000, pour ceux qui les ont connues. Cependant, comment réduire le poids des monoplaces ? Pour James Allison, directeur technique du côté de Mercedes, il y a une solution très simple.

"Je suis tout à fait d'accord avec Stefano", déclare Allison. "Il n'est pas le seul à penser que cette sorte d'inexorable courbe du poids vers le haut est quelque chose qui doit être stoppé et inversé, car elles sont de plus en plus lourdes chaque année. Faire évoluer le poids dans l'autre sens n'est pas insignifiant, mais il est particulièrement compliqué de concevoir une réglementation technique qui va rendre la voiture nettement plus légère."

"Pour la rendre plus légère, à mon avis, il faut abaisser la limite de poids et faire en sorte que ce soit notre problème. Si les voitures dépassent la limite, cela nous force tous à prendre des décisions relativement difficiles quant à ce que nous mettons sur nos voitures ou non. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue, mais je pense que c'est la meilleure garantie de réduire le poids de la voiture."

Rappelons toutefois que le poids minimal était censé être de 796 kg cette saison avant qu'il ne soit rehaussé de deux kilos en raison des difficultés de certaines écuries à l'atteindre. Et ce n'est pas parti pour s'arranger, puisque la prochaine génération d'unités de puissance s'annonce plus lourde que la précédente, même sans MGU-H.

"Je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement significatif, en termes de poids", estime Pierre Waché, directeur technique chez Red Bull. "Je crois que l'unité de puissance qui est en train d'être définie maintenant est déjà largement plus lourde que ce que nous avons actuellement. Je crois que rendre la voiture nettement plus légère, comme l'a mentionné Stefano, sera très, très difficile."

Propos recueillis par Jonathan Noble

