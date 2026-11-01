Formule 1 GP de Mexico

Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP de Mexico

Voici un point sur les duels entre coéquipiers après les qualifications du Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Ed Hardy Benjamin Vinel

Publié: 1 nov. 2026, 16:47

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de : Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lire aussi :

Après chaque séance de qualifications de Formule 1, Motorsport.com publie le bilan interne de chaque écurie entre ses deux pilotes. 

Ces chiffres reposent exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'affectent pas les statistiques.

Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de réaliser un temps représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.

McLaren

Oscar Piastri

8-17

(7-12 sans sprints)

Lando Norris

5

Australia Australie

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

China Chine (sprint)

3

5

China Chine

6

(+0.058s en Q3)

3

Japan  Japon

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

Canada Canada

3

7

Monaco Monaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

Spain Barcelone 

4

7

(+0.009s en Q3)

Austria Autriche

6

7

(+0.032s en SQ3)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

United Kingdom Grande-Bretagne

6

7

(+0.215s en Q3)

Belgium Belgique

3

5

(+0.477s en Q3)

Hungary Hongrie

1

4

(+0.058s en SQ3)

Netherlands Pays-Bas (sprint)

2

4

(+0.142s en Q3)

Netherlands Pays-Bas

1

3

Italy Italie

 9

(+0.290s en Q3)

7

(+0.470s en Q3)

Spain Espagne

1

3

Azerbaijan Azerbaïdjan

5

(+0.308s en Q3 - problème technique)

7

(+0.005s en Q3)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

6

4

Singapore Singapour (sprint)

5

(+0.133s en SQ3)

7

(+0.148s en Q3)

Singapore Singapour

5

7

United States États-Unis

8

(+0.246s en Q3) 

13

(+0.918s en Q2) 

Mexico Mexico

6

Mercedes

George Russell 12-13

(8-11 sans sprints)

Kimi Antonelli

1

Australia Australie

2

(+0.293s en Q3)

1 China Chine (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

China Chine

1

2

(+0.298s en Q3)

Japan  Japon

1

6

(+0.402s en SQ3)

United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

United States Miami

1

1

Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

Canada Canada

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

Monaco Monaco

1

1

Spain Barcelone 

 3

(+0.319s en Q3)

1

Austria Autriche

4

(+0.301s en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

United Kingdom Grande-Bretagne 1

4

(+0.508s en Q3)

Belgium Belgique  1

7

(+0.281s en Q3)

Hungary Hongrie 4

1

Netherlands Pays-Bas (sprint)

5

(+0.227s en SQ3)

2 Netherlands Pays-Bas

3

(+0.031s en Q3)

 2 Italy Italie

7

(+0.247s en Q3 - pénalité moteur)

6

(+0.314s en Q3)

Spain Espagne

2

1

Azerbaijan Azerbaïdjan

16

(+1.889s en Q1 - accident)

8

(0.240s en Q3)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

4

2

Singapore Singapour (sprint)

7

(+0.573s en SQ3)

6

(+0.185s en Q3)

Singapore Singapour

4

6

(+0.441s en Q3)

United States États-Unis

 1

2

Mexico Mexico

 5

(+0.184s en Q3)

Red Bull

Max Verstappen 17-4

(12-4 sans sprints)

Isack Hadjar pas de chrono en Q1 – erreur de pilotage Australia Australie

3

8 China Chine (sprint)

10

(+0.469s en SQ3)

8 China Chine

9

(+0.119s en Q3)

11

(+0.158s en Q2)

 Japan Japon

8

5

United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s en SQ3)

2

United States Miami

DSQ - infraction technique

(+0.825s en Q3)

7

Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s en SQ3)

6

Canada Canada

7

(+0.028s en Q3)

2

Monaco Monaco

5

(+0.340s en Q3)

5

Spain Barcelone 

6

(+0.056s en Q3) 

5

Austria Autriche

8

(+0.157s en Q3)

3

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

8

(+0.138s en SQ3)

7

(+0.147s en Q3)

United Kingdom Grande-Bretagne

5

2

Belgium Belgique

10

(pas de chrono - pénalité sur la grille)

6

Hungary Hongrie

8

(+0.131s en Q3)

8

(+0.581s en Q3)

Azerbaijan Azerbaïdjan

4

 1

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

3

(+0.428s en Q3)

1

Singapore Singapour (sprint)

9

(pas de chrono en SQ3 - limites de piste)

1

Singapore Singapour

20

(pas de chrono en Q1 - problème technique)

2

United States États-Unis

 3

(+0.036s en Q3)

4

Mexico Mexico

7

(+0.208s en Q3)

Max Verstappen 4-0

(3-0 sans sprints)

Liam Lawson 6 Netherlands Pays-Bas (sprint)

11

(+0.365s en SQ2)

7 Netherlands Pays-Bas

8

(+0.115s en Q3)

 6 Italy Italie

14

(+0.633s en Q2 - gêné)

3

Spain Espagne

8

(+0.352s en Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

13-12

(10-9 sans sprints)

Lewis Hamilton 4 Australia Australie

7

(+0.151s en Q3)

6

(+0.367s en SQ3)

China Chine (sprint)

4

4

(+0.013s en Q3)

China Chine 3

4

Japan  Japon

6

(+0.162s en Q3)

4

United States Miami (sprint)

7

(+0.379s en SQ3)

3

United States Miami

6

(+0.176s en Q3)

6

(+0.084s en SQ3)

Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s en Q3)

Canada Canada

5

5

(+0.072s en Q3)

Monaco Monaco

3

10

(pas de chrono - accident en Q3) 

Spain Barcelone 

 2

2

Austria Autriche

 3

(+0.059s en Q3)

4

(+0.327s en SQ3)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

1

2

United Kingdom Grande-Bretagne

3

(+0.172s en Q3)

5

Belgium Belgique

6

(+0.002s en Q3)

3

(+0.226s en Q3)

Hungary Hongrie

2

3

Netherlands Pays-Bas (sprint)

7

(+0.569s en SQ3)

6

(+0.064s en Q3)

Netherlands Pays-Bas 5

4

Italy Italie

 5

(+0.007s en Q3)

5

(+0.006s en Q3)

Spain Espagne

4

2 Azerbaijan Azerbaïdjan

6

(+0.495s en Q3)

5

(+0.238s en Q3)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

2

3

Singapore Singapour (sprint)

6

(+0.303s en SQ3)

2 Singapore Singapour

3

(+0.069s en Q3)

4

United States États-Unis

5

(+0.044s en Q3) 

3

(+0.119s en Q3)

Mexico Mexico

1

Williams

Alexander Albon 6-17

(3-15 sans sprints)

Carlos Sainz

15

Australia Australie DNS

18

(+0.544s en SQ1)

China Chine (sprint)

17

18

(+0.455s en Q1)

China Chine

17

17

(+0.161s en Q1)

Japan  Japon

16

14

United States Miami (sprint)

15

(+0.008s en SQ2)

16

(+0.378s en Q2)

United States Miami

14

DNS - accident en EL1

Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s en Q1)

Canada Canada

15

11

Monaco Monaco

12
(+0.028s en Q2)

 18

(+0.543s en Q1)

Spain Barcelone 

16

18

(+0.257s en Q1)

Austria Autriche

17

16

(+0.453s en SQ2)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

15

16

(+0.120s en Q2)

United Kingdom Grande-Bretagne

15

17

(+0.040s en Q1)

Belgium Belgique

15

19

(+0.037s en Q1)

Hungary Hongrie

18

16

Netherlands Pays-Bas (sprint)

18

(+0.142s en SQ1)

16 Netherlands Pays-Bas

17

(+0.022s en Q1) 

 18

(+0.740s en Q1 - pénalité moteur)

Italy Italie

15

 16

Spain Espagne

17

(+0.005s en Q1)

13

(+0.372s en Q2)

Azerbaijan Azerbaïdjan

9

20 

(+0.949s en Q1)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

13

19

Singapore Singapour (sprint)

22

(+1.246s en SQ1)

18

(+0.515s en Q1)

Singapore Singapour

14

20

(+0.197s en Q1)

United States États-Unis

19 

17

(+0.109s en Q1)

Mexico Mexico

16

Racing Bulls

Arvid Lindblad 7-13

(6-10 sans sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s en Q3)

Australia Australie

8

15

(+0.334s en SQ2)

China Chine (sprint) 13

15

(+0.019s en Q2)

China Chine 14

10

Japan  Japon

14

(+0.386s en Q2)

16

United States Miami (sprint)

17

(+0.171s en SQ1)

17

(+0.538s en Q1)

United States Miami

12

9

Canada Canada (sprint)

DNS

9

Canada Canada

12

(+0.349s en Q2)

15

(+0.777s en Q2)

Monaco Monaco

10

11

(+0.255s en Q2)

Spain Barcelone 

8

10

(+0.052s en Q3)

Austria Autriche

9

10

(+0.440s en SQ3)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

9

9

United Kingdom Grande-Bretagne

10

(+0.411s en Q3)

8

Belgium Belgique

11

(+0.491s en Q2)

9

Hungary Hongrie

11

(+0.405s en Q2)

15

(+0.246s en Q2)

Azerbaijan Azerbaïdjan

 12

16

(pas de chrono - pénalité moteur)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

11

17

(+0.281s en SQ1)

Singapore Singapour (sprint)

8

10

(+0.412s en Q3)

Singapore Singapour

9

9

United States États-Unis

10

(pas de chrono en Q3) 

9

(+0.088s en Q3)

Mexico Mexico

8

Arvid Lindblad 4-0

(3-0 sans sprints)

Yuki Tsunoda 10 Netherlands Pays-Bas (sprint)

12

(+0.360s en SQ2)

10 Netherlands Pays-Bas

12

(+0.102s en Q2)

10  Italy Italie

17

(+1.028s en Q1)

10 

Spain Espagne

15

(+0.880s en Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-19

(2-15 sans sprints)

Fernando Alonso DNS Australia Australie

17

20

(+0.570s en SQ1)

China Chine (sprint) 19

21

(+0.792s en Q1)

China Chine 19

22

(+0.274s en Q1)

Japan  Japon  21

pas de chrono

United States Miami (sprint)  non classé

19

(+0.066s en Q1)

United States Miami 18

18

(+0.594s en SQ1)

Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s en Q1)

Canada Canada

19

22

(+0.712s en Q1)

Monaco Monaco

21

21

Spain Barcelone 

 22

(+0.057s en Q1)

 22
(+0.421s en Q1)

Austria Autriche

21

22

(+0.078s en SQ1)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

21

21

United Kingdom Grande-Bretagne

22

(+0.162s en Q1)

22

(+0.175s en Q1)

Belgium Belgique

21

20

(+0.533s en Q1)

Hungary Hongrie

16

19

Netherlands Pays-Bas (sprint)

22

(+0.623s en SQ1 - problème d'aéro active)

19

(+0.168s en Q1)

Netherlands Pays-Bas

18

22

(+0.072s en Q1)

Italy Italie

21

 DNS

Spain Espagne

18

21

(+0.744s en Q1)

Azerbaijan Azerbaïdjan

19

14

(+0.346s en Q2)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

12

18

(+0.702s en SQ1)

Singapore Singapour (sprint)

15

19

(+0.723s en Q1)

Singapore Singapour 17

18

(+0.437s en Q1)

United States États-Unis

15

20

(+0.164s en Q1)

Mexico Mexico

18

Haas

Esteban Ocon 6-17

(4-13 sans sprints)

Oliver Bearman

13

(+0.180s en Q2)

Australia Australie

12

12

(+0.138s en SQ2)

China Chine (sprint) 9

13

(+0.341s en Q2)

China Chine 10

12

Japan  Japon

18

(+0.175s en Q1)

18

(+0.631s en SQ1)

United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s en Q2)

United States Miami 13

14

Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s en SQ2)

17

(+0.396s en Q1)

Canada Canada

16

17

Monaco Monaco

19

(+0.092s en Q1)

 17

(+0.502s en Q1)

Spain Barcelone 

15

15

(+0.294s en Q2)

Austria Autriche

13

18

(+0.631s en SQ1)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

17

17

(+0.110s en Q1)

United Kingdom Grande-Bretagne

14

18

(+0.688s en Q1)

Belgium Belgique

16

15

Hungary Hongrie

17

(+0.223s en Q1)

15

Netherlands Pays-Bas (sprint)

17

(+0.225s en SQ1)

15

Netherlands Pays-Bas

20

(+0.282s en Q1)

 16

(+0.698s en Q2 - ancienne spec moteur)

Italy Italie

12

 13

Spain Espagne DNS (accident en EL3)

14

(+0.241s en Q2 - drapeau jaune)

Azerbaijan Azerbaïdjan

11

19

(+0.253s en Q1)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

18

16

(+0.945s en SQ2)

Singapore Singapour (sprint)

13

13

(+0.415s en Q2)

Singapore Singapour

12

17

(+0.356s en Q1)

United States États-Unis

16 

RYO HIRAKAWA 0-1

(0-1 sans sprints)

Oliver BEARMAN

19

(+0.875s en Q1)

Mexico Mexico

15

Audi

Nico Hulkenberg 13-12

(10-9 sans sprints)

Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s en Q2)

Australia Australie

10

11 China Chine (sprint)

14

(+0.139s en SQ2)

11 China Chine

16

(+0.611s en Q2 - accident)

13

(+0.397s en Q2)

Japan  Japon

9

12

(+0.025s en SQ2)

United States Miami (sprint)

11

11

United States Miami

22

(+4,092s en Q1 - problème de freins)

11

Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 en SQ2)

11

Canada Canada

13

(+0.185s en Q2)

13

Monaco Monaco

16

(pas de chrono en Q2 – accident en Q1)

9

Spain Barcelone 

12

(+0.233s en Q2) 

14

(+0.318s en Q2)

Austria Autriche

12

13

(+0.028s en SQ2)

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

12

13

(+0.615s en Q2)

United Kingdom Grande-Bretagne

11 

14

(+0.589s en Q2 - fuite hydraulique)

Belgium Belgique

9

10

Hungary Hongrie

14

(+0.466s en Q2)

14

(+0.830s en SQ2)

Netherlands Pays-Bas (sprint)

9

13

(+0.364s en Q2)

Netherlands Pays-Bas

9

13

(+0.262s en Q2)

Italy Italie

11

11

Spain Espagne

12

(+0.165s en Q2)

18

(+0.121s en Q1)

Azerbaijan Azerbaïdjan

17

17 

(+0.864s en Q1)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

10

12

Singapore Singapour (sprint)

14

(+0.046s en SQ2)

11

Singapore Singapour

15

(+0.874s en Q2)

12

United States États-Unis

13

(+0.533s en Q2) 

11

Mexico Mexico

14

(+0.374s en Q2)

Alpine

Pierre Gasly 18-6

(14-4 sans sprints)

Franco Colapinto

14

Australia Australie

16

(+0.769s en Q2)

7 China Chine (sprint)

16

(+0.922s en SQ2)

7 China Chine

12

(+0.354s en Q2)

7 Japan  Japon

15

(+0.753s en Q210

10

(+0.154s en SQ3)

United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s en Q3)

United States Miami 8

19

(+1.158s en SQ1)

Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s en Q2)

Canada Canada 10

9

Monaco Monaco

14

(+0.233s en Q2)

14

(+0.070s en Q2)

Spain Barcelone 

13

11

Austria Autriche

16

(+0.948 en Q2)

11

United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

14

(+0.501s en SQ2)

12

United Kingdom Grande-Bretagne

19

(+0.976s en Q1)

12

Belgium Belgique

13

(+0.061s en Q2)

12

Hungary Hongrie

13

(+0.183s en Q2)

8

Netherlands Pays-Bas (sprint)

13

(+0.719s en SQ2)

11

Netherlands Pays-Bas

14

(+0.184s en Q2)

1

Italy Italie

8

(+0.434s en Q3)

14

(+0.715s en Q2)

Spain Espagne

9

7

Azerbaijan Azerbaïdjan

10

(+0.916s en Q3)

9

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

15

(pas de chrono - pénalité moteur)

10 Singapore Singapour (sprint)

11

(+0.094s en SQ2)

8

Singapore Singapour

16

(+1.185s en Q2)

11

United States États-Unis

14

(+0.642s en Q2) 

10

Mexico Mexico

12

(+0.362s en Q2)

Cadillac

Sergio Perez 15-9

(11-8 sans sprints)

Valtteri Bottas

18

Australia Australie

19

(+0.639s en Q1)

DNS

China Chine (sprint) 21

22

(+1.470s en Q1)

China Chine 20

19

Japan Japon

20

(+0.124s en Q1)

19

United States Miami (sprint)

20

(+0.571s en SQ1)

21

(+0.338s en Q1)

United States Miami

20

17

Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s en SQ1)

20 Canada Canada

22

(+0.843s en Q1)

18 Monaco Monaco

20

(+0.536s en Q1)

19 Spain Barcelone 

20

(+0.212s en Q1) 

19 Austria Autriche

20

(+0.085s en Q1)

19 United Kingdom Grande-Bretagne (sprint)

20

(+0.244s en SQ1)

20

(+0.713s en Q1)

United Kingdom Grande-Bretagne

18

20

(+0.148s en Q1 - problème de déploiement)

Belgium Belgique

19

22

(+0.436s en Q1)

Hungary Hongrie

21

21

(+0.073s en SQ1)

Netherlands Pays-Bas (sprint)

20

22

(+0.229s en Q1)

Netherlands Pays-Bas

21

20

(+0.231s en Q1)

Italy Italie

19

19

Spain Espagne

20

(+0.098s en Q1)

20

Azerbaijan Azerbaïdjan

22

(+1.632s en Q1 - drapeau jaune)

22

(+0.322s en Q1)

Bahrain Bahreïn en Malaisie Malaysia

21

20

Singapore Singapour (sprint)

21

(+0.108s en SQ1)

20 Singapore Singapour

21

(+0.861s en Q1)

21

United States États-Unis

22

(+0.090s en Q1) 

21

Mexico Mexico

22

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