Statistiques
Formule 1 GP du Qatar
Qualifications F1 2026 : les face-à-face entre équipiers - GP du Qatar
Voici un point sur les duels entre coéquipiers après les qualifications du Grand Prix du Qatar de Formule 1.
Haydn Cobb
Publié: 29 nov. 2026, 07:34
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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Après chaque séance de qualifications de Formule 1, Motorsport.com publie le bilan interne de chaque écurie entre ses deux pilotes.
Lire aussi :
Ces chiffres reposent exclusivement sur les résultats des qualifications, afin que les pénalités sur la grille n'affectent pas les statistiques.
Lorsqu'un pilote n'est pas en mesure de réaliser un temps représentatif en raison d'un problème technique ou d'un incident, cela est précisé dans le tableau.
McLaren
Oscar Piastri
8-20
(7-15 sans sprints)
Lando Norris
5
Australie
6
(+0.095s en Q3)
5
(+0.083s en SQ3)
Chine (sprint)
3
5
Chine
6
(+0.058s en Q3)
3
Japon
5
(+0.277s en Q3)
3
(+0.239s en SQ3)
Miami (sprint)
1
7
(+0.317s en Q3)
Miami
4
4
(+0.019s en SQ3)
Canada (sprint)
3
4
(+0.052s en Q3)
Canada
3
7
Monaco
8
(+0.141s en Q3)
7
(+0.089s en Q3)
Barcelone
4
7
(+0.009s en Q3)
Autriche
6
7
(+0.032s en SQ3)
Grande-Bretagne (sprint)
6
8
(+0.155s en Q3)
Grande-Bretagne
6
7
(+0.215s en Q3)
Belgique
3
5
(+0.477s en Q3)
Hongrie
1
4
(+0.058s en SQ3)
Pays-Bas (sprint)
2
4
(+0.142s en Q3)
Pays-Bas
1
3
Italie
9
(+0.290s en Q3)
7
(+0.470s en Q3)
Espagne
1
3
Azerbaïdjan
5
(+0.308s en Q3 - problème technique)
7
(+0.005s en Q3)
Bahreïn en Malaisie
6
4
Singapour (sprint)
5
(+0.133s en SQ3)
7
(+0.148s en Q3)
Singapour
5
7
États-Unis
8
(+0.246s en Q3)
13
(+0.918s en Q2)
Mexico
6
12
(+1.162s en Q2 - pluie)
Brésil
1
7
(+0.655s en Q3)
Las Vegas
4
4
(+0.070s en Q3)
Qatar
3
Mercedes
George Russell 14-14
(10-12 sans sprints)
Kimi Antonelli
1
Australie
2
(+0.293s en Q3)
1 Chine (sprint)
2
(+0.289s en SQ3)
2
(+0.222s en Q3)
Chine
1
2
(+0.298s en Q3)
Japon
1
6
(+0.402s en SQ3)
Miami (sprint)
2
5
(+0.399s en Q3)
Miami
1
1
Canada (sprint)
2
(+0.068s en SQ3)
1
Canada
2
(+0.068s en Q3)
6
(+0.394s en Q3)
Monaco
1
1
Barcelone
3
(+0.319s en Q3)
1
Autriche
4
(+0.301s en Q3)
5
(+0.346s en SQ3)
Grande-Bretagne (sprint)
2
4
(+0.370s en Q3)
Grande-Bretagne 1
4
(+0.508s en Q3)
Belgique 1
7
(+0.281s en Q3)
Hongrie 4
1
Pays-Bas (sprint)
5
(+0.227s en SQ3)
2 Pays-Bas
3
(+0.031s en Q3)
2 Italie
7
(+0.247s en Q3 - pénalité moteur)
6
(+0.314s en Q3)
Espagne
2
1
Azerbaïdjan
16
(+1.889s en Q1 - accident)
8
(0.240s en Q3)
Bahreïn en Malaisie
4
2
Singapour (sprint)
7
(+0.573s en SQ3)
6
(+0.185s en Q3)
Singapour
4
6
(+0.441s en Q3)
États-Unis
1
2
Mexico
5
(+0.184s en Q3)
2
Brésil
3
(+0.421s en Q3 - pluie)
3
(+0.331s en Q3)
Las Vegas
1
1
Qatar
2
(+0.128s en Q3)
Red Bull
Max Verstappen 18-6
(13-6 sans sprints)
Isack Hadjar Pas de chrono en Q1 Australie
3
8 Chine (sprint)
10
(+0.469s en SQ3)
8 Chine
9
(+0.119s en Q3)
11
(+0.158s en Q2)
Japon
8
5
Miami (sprint)
9
(+0.961s en SQ3)
2
Miami
DSQ - infraction technique
(+0.825s en Q3)
7
Canada (sprint)
8
(+0.101s en SQ3)
6
Canada
7
(+0.028s en Q3)
2
Monaco
5
(+0.340s en Q3)
5
Barcelone
6
(+0.056s en Q3)
5
Autriche
8
(+0.157s en Q3)
3
Grande-Bretagne (sprint)
8
(+0.138s en SQ3)
7
(+0.147s en Q3)
Grande-Bretagne
5
2
Belgique
10
(pas de chrono - pénalité sur la grille)
6
Hongrie
8
(+0.131s en Q3)
8
(+0.581s en Q3)
Azerbaïdjan
4
1
Bahreïn en Malaisie
3
(+0.428s en Q3)
1
Singapour (sprint)
9
(pas de chrono en SQ3 - limites de piste)
1
Singapour
20
(pas de chrono en Q1 - problème technique)
2
États-Unis
3
(+0.036s en Q3)
4
Mexico
7
(+0.208s en Q3)
16
(pas de chrono en Q2 - pénalité sur la grille)
Brésil
7
2
Las Vegas
5
(+0.441s en Q3)
6
(+0.041s en Q3)
Qatar
5
Max Verstappen 4-0
(3-0 sans sprints)
Liam Lawson 6 Pays-Bas (sprint)
11
(+0.365s en SQ2)
7 Pays-Bas
8
(+0.115s en Q3)
6 Italie
14
(+0.633s en Q2 - gêné)
3
Espagne
8
(+0.352s en Q3)
Ferrari
Charles Leclerc
16-12
(13-9 sans sprints)
Lewis Hamilton 4 Australie
7
(+0.151s en Q3)
6
(+0.367s en SQ3)
Chine (sprint)
4
4
(+0.013s en Q3)
Chine 3
4
Japon
6
(+0.162s en Q3)
4
Miami (sprint)
7
(+0.379s en SQ3)
3
Miami
6
(+0.176s en Q3)
6
(+0.084s en SQ3)
Canada (sprint)
5
8
(+0.108s en Q3)
Canada
5
5
(+0.072s en Q3)
Monaco
3
10
(pas de chrono - accident en Q3)
Barcelone
2
2
Autriche
3
(+0.059s en Q3)
4
(+0.327s en SQ3)
Grande-Bretagne (sprint)
1
2
Grande-Bretagne
3
(+0.172s en Q3)
5
Belgique
6
(+0.002s en Q3)
3
(+0.226s en Q3)
Hongrie
2
3
Pays-Bas (sprint)
7
(+0.569s en SQ3)
6
(+0.064s en Q3)
Pays-Bas 5
4
Italie
5
(+0.007s en Q3)
5
(+0.006s en Q3)
Espagne
4
2 Azerbaïdjan
6
(+0.495s en Q3)
5
(+0.238s en Q3)
Bahreïn en Malaisie
2
3
Singapour (sprint)
6
(+0.303s en SQ3)
2 Singapour
3
(+0.069s en Q3)
4
États-Unis
5
(+0.044s en Q3)
3
(+0.119s en Q3)
Mexico
1
4
Brésil
11
(+0.919s en Q2 - pluie)
11
Las Vegas
12
(+0.056s en Q2)
7
Qatar
9
(+0.153s en Q3)
Williams
Alexander Albon 7-19
(4-17 sans sprints)
Carlos Sainz
15
Australie DNS
18
(+0.544s en SQ1)
Chine (sprint)
17
18
(+0.455s en Q1)
Chine
17
17
(+0.161s en Q1)
Japon
16
14
Miami (sprint)
15
(+0.008s en SQ2)
16
(+0.378s en Q2)
Miami
14
DNS - FP1 accident
Canada (sprint)
10
18
(+0.575s en Q1)
Canada
15
11
Monaco
12
(+0.028s en Q2)
18
(+0.543s en Q1)
Barcelone
16
18
(+0.257s en Q1)
Autriche
17
16
(+0.453s en SQ2)
Grande-Bretagne (sprint)
15
16
(+0.120s en Q2)
Grande-Bretagne
15
17
(+0.040s en Q1)
Belgique
15
19
(+0.037s en Q1)
Hongrie
18
16
Pays-Bas (sprint)
18
(+0.142s en SQ1)
16 Pays-Bas
17
(+0.022s en Q1)
18
(+0.740s en Q1 - pénalité moteur)
Italie
15
16
Espagne
17
(+0.005s en Q1)
13
(+0.372s en Q2)
Azerbaïdjan
9
20
(+0.949s en Q1)
Bahreïn en Malaisie
13
19
Singapour (sprint)
22
(+1.246s en SQ1)
18
(+0.515s en Q1)
Singapour
14
20
(+0.197s en Q1)
États-Unis
19
17
(+0.109s en Q1)
Mexico
16
10
Brésil
15
(+2.867s en Q2 - pluie)
16
(+0.484s en Q2)
Las Vegas
14
18
(+0.182s en Q1)
Qatar
17
Racing Bulls
Arvid Lindblad 9-14
(8-11 sans sprints)
Liam Lawson
9
(+1.253s en Q3)
Australie
8
15
(+0.334s en SQ2)
Chine (sprint) 13
15
(+0.019s en Q2)
Chine 14
10
Japon
14
(+0.386s en Q2)
16
Miami (sprint)
17
(+0.171s en SQ1)
17
(+0.538s en Q1)
Miami
12
9
Canada (sprint)
DNS
9
Canada
12
(+0.349s en Q2)
15
(+0.777s en Q2)
Monaco
10
11
(+0.255s en Q2)
Barcelone
8
10
(+0.052s en Q3)
Autriche
9
10
(+0.440s en SQ3)
Grande-Bretagne (sprint)
9
9
Grande-Bretagne
10
(+0.411s en Q3)
8
Belgique
11
(+0.491s en Q2)
9
Hongrie
11
(+0.405s en Q2)
15
(+0.246s en Q2)
Azerbaïdjan
12
16
(pas de chrono - pénalité sur la grille)
Bahreïn en Malaisie
11
17
(+0.281s en SQ1)
Singapour (sprint)
8
10
(+0.412s en Q3)
Singapour
9
9
États-Unis
10
(pas de chrono en Q3)
9
(+0.088s en Q3)
Mexico
8
14
(+4.638s en Q2 - pluie)
Brésil
5
6
Las Vegas
8
(+0.422s en Q3)
8
Qatar
10
(+0.102s en Q3)
Arvid Lindblad 4-0
(3-0 sans sprints)
Yuki Tsunoda 10 Pays-Bas (sprint)
12
(+0.360s en SQ2)
10 Pays-Bas
12
(+0.102s en Q2)
10 Italie
17
(+1.028s en Q1)
10
Espagne
15
(+0.880s en Q2)
Aston Martin
Lance Stroll 3-22
(2-18 sans sprints)
Fernando Alonso DNS Australie
17
20
(+0.570s en SQ1)
Chine (sprint) 19
21
(+0.792s en Q1)
Chine 19
22
(+0.274s en Q1)
Japon 21
pas de chrono
Miami (sprint) non classé
19
(+0.066s en Q1)
Miami 18
18
(+0.594s en SQ1)
Canada (sprint)
16
21
(+0.999s en Q1)
Canada
19
22
(+0.712s en Q1)
Monaco
21
21
Barcelone
22
(+0.057s en Q1)
22
(+0.421s en Q1)
Autriche
21
22
(+0.078s en SQ1)
Grande-Bretagne (sprint)
21
21
Grande-Bretagne
22
(+0.162s en Q1)
22
(+0.175s en Q1)
Belgique
21
20
(+0.533s en Q1)
Hongrie
16
19
Pays-Bas (sprint)
22
(+0.623s en SQ1 - problème d'aéro active)
19
(+0.168s en Q1)
Pays-Bas
18
22
(+0.072s en Q1)
Italie
21
DNS
Espagne
18
21
(+0.744s en Q1)
Azerbaïdjan
19
14
(+0.346s en Q2)
Bahreïn en Malaisie
12
18
(+0.702s en SQ1)
Singapour (sprint)
15
19
(+0.723s en Q1)
Singapour 17
18
(+0.437s en Q1)
États-Unis
15
20
(+0.164s en Q1)
Mexico
18
19
(+1.561s en Q1 - pluie)
Brésil
9
20
(+0.150s en Q1)
Las Vegas
19
20
(+0.540s en Q1)
Qatar
19
Haas
Esteban Ocon 6-17
(4-13 sans sprints)
Oliver Bearman
13
(+0.180s en Q2)
Australie
12
12
(+0.138s en SQ2)
Chine (sprint) 9
13
(+0.341s en Q2)
Chine 10
12
Japon
18
(+0.175s en Q1)
18
(+0.631s en SQ1)
Miami (sprint)
13
15
(+0.205s en Q2)
Miami 13
14
Canada (sprint)
15
(+0.269s en SQ2)
17
(+0.396s en Q1)
Canada
16
17
Monaco
19
(+0.092s en Q1)
17
(+0.502s en Q1)
Barcelone
15
15
(+0.294s en Q2)
Autriche
13
18
(+0.631s en SQ1)
Grande-Bretagne (sprint)
17
17
(+0.110s en Q1)
Grande-Bretagne
14
18
(+0.688s en Q1)
Belgique
16
15
Hongrie
17
(+0.223s en Q1)
15
Pays-Bas (sprint)
17
(+0.225s en SQ1)
15
Pays-Bas
20
(+0.282s en Q1)
16
(+0.698s en Q2 - ancienne spec moteur)
Italie
12
13
Espagne DNS (accident en EL3)
14
(+0.241s en Q2 - drapeau jaune)
Azerbaïdjan
11
19
(+0.253s en Q1)
Bahreïn en Malaisie
18
16
(+0.945s en SQ2)
Singapour (sprint)
13
13
(+0.415s en Q2)
Singapour
12
17
(+0.356s en Q1)
États-Unis
16
RYO HIRAKAWA 0-1
(0-1 sans sprints)
Oliver BEARMAN
19
(+0.875s en Q1)
Mexico
15
Rafael CÂmara 1-2
(1-2 sans sprints)
Oliver BEARMAN
13
(+2.385s en Q2 - pluie)
Brésil
8
17
Las Vegas
22
(+11.785s en Q1 - pénalité sur la grille)
15
(+0.496s en Q2)
Qatar
11
Audi
Nico Hülkenberg 15-13
(12-10 sans sprints)
Gabriel Bortoleto
11
(+0.082s en Q2)
Australie
10
11 Chine (sprint)
14
(+0.139s en SQ2)
11 Chine
16
(+0.611s en Q2 - accident)
13
(+0.397s en Q2)
Japon
9
12
(+0.025s en SQ2)
Miami (sprint)
11
11
Miami
22
(+4,092s en Q1 - problème de freins)
11
Canada (sprint)
12
(+0.032 en SQ2)
11
Canada
13
(+0.185s en Q2)
13
Monaco
16
(pas de chrono en Q2 – Q1 accident)
9
Barcelone
12
(+0.233s en Q2)
14
(+0.318s en Q2)
Autriche
12
13
(+0.028s en SQ2)
Grande-Bretagne (sprint)
12
13
(+0.615s en Q2)
Grande-Bretagne
11
14
(+0.589s en Q2 - fuite hydraulique)
Belgique
9
10
Hongrie
14
(+0.466s en Q2)
14
(+0.830s en SQ2)
Pays-Bas (sprint)
9
13
(+0.364s en Q2)
Pays-Bas
9
13
(+0.262s en Q2)
Italie
11
11
Espagne
12
(+0.165s en Q2)
18
(+0.121s en Q1)
Azerbaïdjan
17
17
(+0.864s en Q1)
Bahreïn en Malaisie
10
12
Singapour (sprint)
14
(+0.046s en SQ2)
11
Singapour
15
(+0.874s en Q2)
12
États-Unis
13
(+0.533s en Q2)
11
Mexico
14
(+0.374s en Q2)
6
Brésil
22
(+9.871s en Q1 - accident)
13
Las Vegas
15
(+0.533s en Q2)
16
(+0.245s en Q2)
Qatar
13
Alpine
Pierre Gasly 21-7
(17-5 sans sprints)
Franco Colapinto
14
Australie
16
(+0.769s en Q2)
7 Chine (sprint)
16
(+0.922s en SQ2)
7 Chine
12
(+0.354s en Q2)
7 Japon
15
(+0.753s en Q2)
10
(+0.154s en SQ3)
Miami (sprint)
8
9
(0.048s en Q3)
Miami 8
19
(+1.158s en SQ1)
Canada (sprint) 13
14
(+0.330s en Q2)
Canada 10
9
Monaco
14
(+0.233s en Q2)
14
(+0.070s en Q2)
Barcelone
13
11
Autriche
16
(+0.948 en Q2)
11
Grande-Bretagne (sprint)
14
(+0.501s en SQ2)
12
Grande-Bretagne
19
(+0.976s en Q1)
12
Belgique
13
(+0.061s en Q2)
12
Hongrie
13
(+0.183s en Q2)
8
Pays-Bas (sprint)
13
(+0.719s en SQ2)
11
Pays-Bas
14
(+0.184s en Q2)
1
Italie
8
(+0.434s en Q3)
14
(+0.715s en Q2)
Espagne
9
7
Azerbaïdjan
10
(+0.916s en Q3)
9
Bahreïn en Malaisie
15
(pas de chrono - pénalité sur la grille)
10 Singapour (sprint)
11
(+0.094s en SQ2)
8
Singapour
16
(+1.185s en Q2)
11
États-Unis
14
(+0.642s en Q2)
10
Mexico
12
(+0.362s en Q2)
18
(+0.122s en Q1 - pluie)
Brésil
17
9
Las Vegas
10
(+0.191s en Q3)
12
Qatar
14
(+0.091s en Q2)
Cadillac
Sergio Pérez 16-11
(12-10 sans sprints)
Valtteri Bottas
18
Australie
19
(+0.639s en Q1)
DNS
Chine (sprint) 21
22
(+1.470s en Q1)
Chine 20
19
Japon
20
(+0.124s en Q1)
19
Miami (sprint)
20
(+0.571s en SQ1)
21
(+0.338s en Q1)
Miami
20
17
Canada (sprint)
20
(+0.864s en SQ1)
20 Canada
22
(+0.843s en Q1)
18 Monaco
20
(+0.536s en Q1)
19 Barcelone
20
(+0.212s en Q1)
19 Autriche
20
(+0.085s en Q1)
19 Grande-Bretagne (sprint)
20
(+0.244s en SQ1)
20
(+0.713s en Q1)
Grande-Bretagne
18
20
(+0.148s en Q1 - problème de déploiement)
Belgique
19
22
(+0.436s en Q1)
Hongrie
21
21
(+0.073s en SQ1)
Pays-Bas (sprint)
20
22
(+0.229s en Q1)
Pays-Bas
21
20
(+0.231s en Q1)
Italie
19
19
Espagne
20
(+0.098s en Q1)
20
Azerbaïdjan
22
(+1.632s en Q1 - drapeau jaune)
22
(+0.322s en Q1)
Bahreïn en Malaisie
21
20
Singapour (sprint)
21
(+0.108s en SQ1)
20 Singapour
21
(+0.861s en Q1)
21
États-Unis
22
(+0.090s en Q1)
21
Mexico
22
(+0.747s en Q1)
21
(+0.735s en Q1 - pluie)
Brésil
20
18
Las Vegas
21
(+0.218s en Q1)
22
(+0.436s en Q1 - pénalité sur la grille)
Qatar
21
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