Formule 1

Fernando Alonso : "J'arrêterai la F1 quand je me sentirai lent"

À 45 ans, l'Espagnol évoque son avenir en Formule 1 alors qu'il découvre la paternité.

Benjamin Vinel

Publié: 27 nov. 2026, 05:00

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso affirme qu'il arrêtera la Formule 1 lorsqu'il sentira qu'il a perdu de sa vitesse, et estime qu'il n'a pas besoin d'être aussi en forme qu'un footballeur pour rester compétitif.

Le pilote espagnol est le plus expérimenté de l'histoire de la F1, avec 23 saisons disputées entre 2001 et 2026. Double champion du monde, il a poursuivi sa carrière bien au-delà de l'âge auquel ses pairs ont pris leur retraite, malgré une série en cours de 245 Grands Prix sans victoire.

"Le sport automobile est très particulier à cet égard", a expliqué le pilote de 45 ans. "Pour être performant au plus haut niveau, on ne dépend pas autant de sa condition physique. On n'est pas un joueur de tennis ou un footballeur qui doit courir en permanence. On dépend beaucoup de son environnement technique."

"Bien sûr, il faut toujours être en forme et motivé, mais au bout du compte, je ne vois personne qui me soit supérieur en piste. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu en vitesse, d'avoir perdu mes réflexes au départ d'une course ou d'avoir perdu la motivation de me rendre au prochain Grand Prix."

"Certains disent que la jeune génération a besoin d'une place en F1 et que des pilotes comme Lewis [Hamilton] et moi devons laisser notre place parce que nous sommes sur la grille depuis très longtemps, mais le sport automobile ne fonctionne pas ainsi. J'arrêterai quand je me sentirai lent, pas quand mon passeport indiquera tel ou tel âge."

Fernando Alonso (Aston Martin) au Grand Prix de Las Vegas.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Alonso a toutefois précisé qu'il ne serait assurément plus là lorsque les moteurs V8 feront leur retour en 2030. Une échéance qui n'est peut-être pas sans rapport avec son nouveau rôle de père.

"C'est ce qui a été le plus difficile", a-t-il déclaré au sujet du temps passé loin de chez lui. "Cette année, bien des soirs, je me suis demandé si je ne passais pas à côté de moments importants. Je pense aussi à l'équipe de course. Mon mécanicien numéro un et sa compagne ont eu un garçon il y a trois ans et ils attendent bientôt un deuxième enfant."

"Avant de devenir père, je ne comprenais probablement pas pleinement ce que cela représentait pour ceux qui ont des enfants et à quel point il était difficile d'être aussi souvent loin d'eux. Mais maintenant, je le comprends parfaitement."

"Et je pense à eux parce qu'ils travaillent plus dur que moi. Ils passent plus d'heures que moi sur les circuits. Ils partent un ou deux jours avant moi et rentrent un ou deux jours après moi, mais ils travaillent sans relâche et restent motivés. Les voir m'a aidé à comprendre que j'occupe une place privilégiée dans l'équipe et me donne envie de travailler encore plus dur à leurs côtés."

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