Formule 1 GP de Las Vegas

Alonso ne sera plus en F1 au retour des V8 : "16 ou 17 ans de perdus"

Fernando Alonso reconnaît qu'il est "frustrant" de ne pas assister au retour des moteurs V8, estimant que la F1 a perdu de nombreuses années depuis 2014 en prenant la mauvaise direction avec ses règlements.

Ronald Vording

Mis à jour: 19 nov. 2026, 07:15

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Photo de : Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Même si la confirmation officielle de la FIA, publiée mardi, n'est restée en ligne que quelques minutes avant d'être temporairement retirée, le retour des moteurs V8 en Formule 1 ne fait désormais plus de doute dans le paddock.

L'accord de principe prévoit un V8 turbo de 2,1 litres, avec le turbo si cher à Audi et Honda, ainsi qu'une contribution électrique nettement réduite. Son introduction est visée pour 2030, soit un an plus tôt que prévu initialement.

Cette évolution correspond largement à ce que réclamaient les pilotes, ce qui explique les réactions positives observées dans le paddock du Grand Prix de Las Vegas.

Fernando Alonso a toutefois souligné auprès des médias, dont Motorsport.com, que ce retour des V8 interviendrait trop tard pour lui. L'Espagnol a actuellement 45 ans et, sans surprise, n'a pas l'intention de rester en catégorie reine pendant encore quatre ans : "Non, je ne serai plus là pour les nouveaux V8. À 100%."

Lorsqu'on lui a rappelé qu'il avait déjà surpris le paddock par le passé, notamment avec son retour en F1 en 2021, il a préféré sourire : "Oui, je me suis moi-même surpris par le passé ! Mais cette fois, je pense que ce sera la bonne. Quand j'arrêterai, ce sera le moment, et ce sera aussi l'occasion d'essayer différentes choses. Le retour des V8 est encore loin, mais je pense que j'aurai suffisamment de temps avant cela."

Fernando Alonso (Aston Martin Racing)

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Alonso regrette néanmoins, d'une certaine manière, de devoir mettre un terme à sa carrière sous l'égide d'un règlement qu'il apprécie peu, comme de nombreux autres pilotes : "Oui, c'est frustrant de ne pas avoir eu ça dès 2014. De 2014 à 2030 ou 2031, cela représente donc 16 ou 17 ans de pur pilotage perdus."

Même s'il ne sera plus en F1 à ce moment-là, Alonso garde d'autres disciplines dans son viseur. Une fois qu'il aura quitté la Formule 1, il entend continuer à courir pendant encore longtemps.

En janvier 2027, il participera au Dakar avec Aston Martin, mais il laisse également la porte ouverte à d'autres courses mythiques une fois sa carrière en F1 terminée.

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"Le Dakar était dans un coin de ma tête. Les 24 Heures du Mans aussi, et les 500 Miles d'Indianapolis également. J'adore la compétition et j'aime courir dans des voitures où l'on dispose de puissance lorsqu'on accélère et où l'on ressent la décélération lorsqu'on freine. Ce sont des choses qui nous manquent aujourd'hui en Formule 1."

"Évidemment, si je continue en Formule 1, cela restera toujours ma priorité et il est difficile de mettre en place ou de combiner différents programmes. Le Dakar, parce qu'il se déroule en janvier, s'intègre un peu mieux, mais même cela a nécessité quelques circonstances favorables."

Le fait qu'Alonso souhaite revenir en endurance, notamment aux 24 Heures du Mans, n'est pas surprenant. Il aimerait même y participer aux côtés de Max Verstappen. En revanche, sa mention des 500 Miles d'Indianapolis est plus inattendue.

Après sa dernière tentative en 2020, l'Espagnol ne semblait pas particulièrement enthousiaste à l'idée de revenir sur la célèbre course disputée sur l'ovale de l'Indianapolis Motor Speedway. Mais l'arrivée d'un nouveau châssis en IndyCar pourrait faire évoluer son opinion.

"Oui, je ne sais pas. Ils vont bientôt changer de voiture. Une nouvelle monoplace doit arriver en 2028, je crois, donc je ne sais pas. Je pourrais envisager d'y participer un jour. Ce n'est pas dans mes projets à court terme et je n'y pense pas actuellement, mais je ne peux pas non plus l'exclure à 100%."

Fernando Alonso aux 500 Miles d'Indianapolis.

Photo de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

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