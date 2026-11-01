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Formule 1 GP de Mexico

Alonso privé de Q2 à Mexico : "Ma frustration est inimaginable"

Fernando Alonso semblait bien parti pour atteindre la Q2 avant qu'un problème moteur ne provoque son élimination prématurée dès la Q1 à Mexico.

Ed Hardy Stuart Codling

Publié: 1 nov. 2026, 14:06

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

Alonso "au-delà de la frustration" après un problème moteur en qualifications à Mexico

Fernando Alonso a déclaré que sa "frustration était inimaginable" après qu'un problème d'unité de puissance a mis prématurément un terme à ses qualifications pour le Grand Prix de Mexico de Formule 1.

Le pilote Aston Martin a signé le 18e temps, avec un seul tour rapide à son actif, avant que son AMR26 ne s'immobilise dans la portion du stadium de l'Autódromo Hermanos Rodríguez, à 11 minutes de la fin de la Q1.

Un moment particulièrement difficile pour le double champion du monde, qui occupait alors la première place parmi les 11 pilotes ayant déjà réalisé un temps. Il a finalement glissé dans la zone d'élimination, à 0"387 de la Q2.

"Tout le monde a rencontré d'énormes problèmes de température", a expliqué Alonso. "Donc, quand on part de l'arrière, il est impossible de suivre les voitures de près ou de faire quoi que ce soit de ce genre."

"Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Je pense que nous avons laissé passer une belle opportunité. Donc oui, ma frustration est inimaginable. Mais c'est l'histoire de notre saison."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Alonso a ainsi été privé d'une troisième qualification pour la Q2 en cinq Grands Prix, alors que la forme d'Aston Martin s'était améliorée depuis l'introduction de ses évolutions à Budapest et à Zandvoort, de part et d'autre de la trêve estivale.

Interrogé sur la possibilité d'atteindre même la Q3 au Mexique, Alonso, dont l'équipier Lance Stroll s'est qualifié en 20e position, a répondu : "Cela aurait probablement été difficile."

"Nous étions 12e, 13e, 11e, donc nous étions dans le rythme. Avec un bon tour, c'était peut-être possible, mais je pense que cela aurait probablement été trop optimiste. Notre place aujourd'hui était peut-être la 13e ou la 12e."

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