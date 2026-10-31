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Formule 1 GP de Mexico

La grille de départ du Grand Prix de Mexico F1 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) a signé la pole position après les qualifications au Grand Prix de Mexico 2026 de Formule 1. Découvrez la grille de départ provisoire, en attendant sa validation définitive par la FIA.

Basile Davoine

Publié: 31 oct. 2026, 22:22

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

1

Lewis Hamilton

(Ferrari)

2

George Russell

(Mercedes)

3

Charles Leclerc

(Ferrari)

4

Kimi Antonelli

(Mercedes)

5

Max Verstappen (P) +1

(Red Bull)

6

Lando Norris

(McLaren)

7

Isack Hadjar

(Red Bull)

8

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

9

Liam Lawson (P) +1

(Racing Bulls)

10

Pierre Gasly

(Alpine)

11

Nico Hülkenberg

(Audi)

12

Franco Colapinto

(Alpine)

13

Oscar Piastri

(McLaren)

14

Gabriel Bortoleto

(Audi)

15

Oliver Bearman

(Haas)

16

Carlos Sainz

(Williams)

17

Alexander Albon

(Williams)

18

Fernando Alonso

(Aston Martin)

19

Ryo Hirakawa

(Haas)

20

Lance Stroll

(Aston Martin)

21

Sergio Pérez

(Cadillac)

22

Valtteri Bottas

(Cadillac)

* Max Verstappen et Liam Lawson ont écopé d'une place de pénalité après leur accrochage en EL1.

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