Il y aura vingt ans en fin d'année que Fernando Alonso a remporté son deuxième titre mondial. L'Espagnol avait alors, au volant d'une Renault, mis fin à l'hégémonie de Michael Schumacher, qui durait depuis 2000.

Si la saison 2005 avait été difficile dans le clan Ferrari, c'est bien en 2006 que les deux hommes s'étaient affrontés dans un duel au long cours, achevé lors de l'ultime manche de la saison, où Alonso avait conquis, à 25 ans, ce qui reste aujourd'hui son dernier titre mondial.

Quelques années plus tard, avant de rejoindre Aston Martin pour son aventure actuelle en Formule 1, Alonso était revenu sur ce qu'il avait appris en se battant contre le septuple Champion du monde. Il expliquait alors : "Michael n'avait pas de mauvais jours. Michael ne sous-performait jamais. C'est ce qui m'a le plus impressionné lorsque je suis arrivé en Formule 1 et, surtout, lorsque je me suis battu avec lui pour le championnat."

"Auparavant, dans toute ma carrière et dans les différentes catégories, mes rivaux avaient de mauvais jours, et il s'agissait de jours où vous pouviez capitaliser ; on marquait beaucoup plus de points qu'eux. Avec Michael, ça n'arrivait pas. Ferrari et lui étaient imbattables la plupart du temps, mais même lorsqu'ils n'avaient pas la voiture, les pneus ou quoi que ce soit d'autre dans la bonne fenêtre, Michael finissait toujours deuxième ou troisième."

"Même après une mauvaise séance d'essais libres ou de mauvaises qualifications, on retrouvait toujours Michael sur le podium le dimanche. Il avait cette ténacité, cette volonté d'exploiter toutes les opportunités, de minimiser les dégâts les mauvais jours et de maximiser les bons jours. Sa détermination était exceptionnelle."

Fernando Alonso (Renault R26) au GP de Turquie 2006. Photo de: Sutton Images

Au cours du même entretien, interrogé sur une question plus personnelle - "Êtes-vous le meilleur pilote de Formule 1 ?" -, Alonso avait rétorqué : "Personne ne connaît la réponse à cette question. Chaque saison, on change d'avis."

"Pendant de nombreuses années, on a pensé que Michael Schumacher était imbattable et qu'il avait peut-être atteint un niveau que personne n'avait atteint dans l'histoire de la Formule 1. Mais, tout au long de l'histoire de ce sport, nous avons vu différents pilotes dominer ; il est impossible de les comparer."

"Ce que je sais, c'est que j'essaie toujours de donner mon maximum. Je ne suis jamais démotivé. Peu importe que je me batte pour la cinquième ou la 15e place, pour moi, c'est comme me battre pour la victoire, car je dois m'assurer de me donner à 100 % à chaque tour de chaque course", avait-il ensuite ajouté.

Fernando Alonso Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Malgré tout, faut-il se croire le meilleur pour réaliser une carrière fructueuse en sports mécaniques, et en F1 en particulier ? "Quoi que vous fassiez dans la vie, vous devez avoir cette compétitivité en vous ; vous devez avoir cette faim d'être le meilleur. J'ai cette faim depuis que je suis enfant. J'essaie toujours de battre tout le monde dans tout ce que je fais."

"Que ce soit une course, un match de tennis, une partie de cartes ou autre, il s'agit de gagner. Il s'agit de profiter de ses forces et d'utiliser les faiblesses de son adversaire contre lui. Si je ne peux pas le battre avec le plan A, je passe au plan B. Si le plan B ne fonctionne pas, je passe au plan C. Je dois toujours battre celui qui est face à moi."

En évoquant la concurrence de l'époque, Alonso ajoutait : "Il y a des pilotes qui sont dans une forme incroyable en ce moment et je les respecte tous. Tous les pilotes de la grille sont très talentueux, mais je fais aussi partie de ce groupe et chacun d'entre eux a des forces et des faiblesses différentes. C'est la façon dont vous utilisez ces forces et ces faiblesses qui vous distingue."

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