Formule 1 GP du Qatar

Fernando Alonso malade et absent jeudi à Losail

Fernando Alonso est absent de la traditionnelle journée presse avant le Grand Prix du Qatar, alors qu'il se remet d'une "infection virale".

Ewan Gale

Publié: 26 nov. 2026, 10:58

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Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Le double champion du monde manquera les habituelles obligations médiatiques sur le circuit de Losail, avec pour objectif de retrouver la forme à temps pour les EL1 vendredi.

Dans un communiqué, son équipe Aston Martin a expliqué : "Fernando manquera la journée médias aujourd'hui, alors qu'il poursuit sa convalescence après avoir contracté une infection virale à la fin du week-end du Grand Prix de Las Vegas. Il se rétablit bien et son retour dans le paddock est prévu vendredi."

Alonso n'a pas terminé la course à Las Vegas en raison de ce qu'il a décrit comme une casse moteur, survenue en fin d'épreuve dans le Nevada. Équipée d'une unité de puissance Honda, l'Aston Martin a connu l'un de ses week-ends les plus difficiles de la saison, compte tenu des fortes exigences en matière de puissance du circuit urbain du Strip.

L'Espagnol n'a donc pas pu améliorer son total de sept points, qui permet à Aston Martin de devancer uniquement la nouvelle écurie Cadillac au championnat constructeurs.

La F1 arrive au Qatar après un long feuilleton autour de la sécurité concernant les Grands Prix au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions régionales déclenchées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite avaient été annulés en début d'année. Le premier a toutefois ensuite fait son retour au calendrier, avec une course délocalisée sur le circuit de Sepang, en Malaisie.

Avec des garanties de sécurité en place, et alors que le MotoGP, propriété de Liberty Media, avait couru à Losail quelques semaines auparavant, la F1 a confirmé que le Grand Prix du Qatar et la finale de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi se dérouleraient comme prévu, permettant ainsi de boucler un calendrier de 23 courses.

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