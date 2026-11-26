Formule 1 GP du Qatar
Fernando Alonso malade et absent jeudi à Losail
Fernando Alonso est absent de la traditionnelle journée presse avant le Grand Prix du Qatar, alors qu'il se remet d'une "infection virale".
Ewan Gale
Publié: 26 nov. 2026, 10:58
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Le double champion du monde manquera les habituelles obligations médiatiques sur le circuit de Losail, avec pour objectif de retrouver la forme à temps pour les EL1 vendredi.
Dans un communiqué, son équipe Aston Martin a expliqué : "Fernando manquera la journée médias aujourd'hui, alors qu'il poursuit sa convalescence après avoir contracté une infection virale à la fin du week-end du Grand Prix de Las Vegas. Il se rétablit bien et son retour dans le paddock est prévu vendredi."
Alonso n'a pas terminé la course à Las Vegas en raison de ce qu'il a décrit comme une casse moteur, survenue en fin d'épreuve dans le Nevada. Équipée d'une unité de puissance Honda, l'Aston Martin a connu l'un de ses week-ends les plus difficiles de la saison, compte tenu des fortes exigences en matière de puissance du circuit urbain du Strip.
L'Espagnol n'a donc pas pu améliorer son total de sept points, qui permet à Aston Martin de devancer uniquement la nouvelle écurie Cadillac au championnat constructeurs.
La F1 arrive au Qatar après un long feuilleton autour de la sécurité concernant les Grands Prix au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions régionales déclenchées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.
Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite avaient été annulés en début d'année. Le premier a toutefois ensuite fait son retour au calendrier, avec une course délocalisée sur le circuit de Sepang, en Malaisie.
Avec des garanties de sécurité en place, et alors que le MotoGP, propriété de Liberty Media, avait couru à Losail quelques semaines auparavant, la F1 a confirmé que le Grand Prix du Qatar et la finale de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi se dérouleraient comme prévu, permettant ainsi de boucler un calendrier de 23 courses.
Lire aussi :
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Grille F1 2027 : le point complet sur les baquets et les contrats
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Ewan Gale
Écarté d'un baquet en F1, Nikola Tsolov sera pilote de réserve
Formule 1
Formule 1 13 j
Écarté d'un baquet en F1, Nikola Tsolov sera pilote de réserve
Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans
Formule 1
Formule 1
GP de Mexico
22 j
Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans
Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier
Formule 1
Formule 1
GP de Mexico
23 j
Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier
Plus de
Fernando Alonso
Alonso: "Sur certains circuits...nous perdons plus de deux secondes"
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
1 j
Alonso: "Sur certains circuits...nous perdons plus de deux secondes"
Ce que Flavio Briatore retient de McLaren après le "désastre" Fernando Alonso
Formule 1
Formule 1 1 j
Ce que Flavio Briatore retient de McLaren après le "désastre" Fernando Alonso
Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
5 j
Alonso : Honda manque tellement de puissance que ses rivaux prennent leurs distances derrière nous
Plus de
Aston Martin
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
6 j
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Honda révèle une évolution majeure de son moteur pour 2027
Formule 1
Formule 1 7 j
Honda révèle une évolution majeure de son moteur pour 2027
Loeb et Alonso coéquipiers chez Aston Martin sur le Dakar 2027 !
Dakar
Dakar 9 j
Loeb et Alonso coéquipiers chez Aston Martin sur le Dakar 2027 !
Dernières actus
Fernando Alonso malade et absent jeudi à Losail
Formule 1
F1 Formule 1
GP du Qatar
7 min
Fernando Alonso malade et absent jeudi à Losail
Grille F1 2027 : le point complet sur les baquets et les contrats
Formule 1
F1 Formule 1 1 h
Grille F1 2027 : le point complet sur les baquets et les contrats
Haas confirme enfin Bearman, la grille 2027 est complète
Formule 1
F1 Formule 1
GP du Qatar
2 h
Haas confirme enfin Bearman, la grille 2027 est complète
Joan Mir autorisé à tenter un retour au Grand Prix de Valence
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valence
2 h
Joan Mir autorisé à tenter un retour au Grand Prix de Valence
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire