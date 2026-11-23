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Formule 1 GP du Qatar

Le programme du Grand Prix du Qatar F1 2026 : dates, horaires et infos

Place à la 22e manche de la saison 2026 de Formule 1, le Grand Prix du Qatar, qui se disputera du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à Losail.

Basile Davoine

Publié: 23 nov. 2026, 16:00

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Photo de : Motorsport.com

Le Grand Prix du Qatar, disputé sur le circuit de Losail, est la 22e et avant-dernière manche de la saison.

Le décalage horaire entre Losail et Paris est de deux heures, donc quand il est 9h en France, il est 11h au Qatar. Toutefois, Grand Prix semi-nocturne oblige, les séances de ce week-end au format traditionnel seront en fait en milieu ou en fin d'après-midi en heure européenne.

Horaires du Grand Prix du Qatar 2026

Date Séance

Horaires français

Vendredi 27 novembre Essais Libres 1 14h30 - 15h30 Essais Libres 2 18h00 - 19h00 Samedi 28 novembre Essais Libres 3 15h30 - 16h30 Qualifications 19h00 - 20h00 Dimanche 29 novembre Course 17h00

Le circuit de Losail

Le Circuit International de Losail accueille pour la cinquième fois la F1 dans le cadre du championnat du monde. Depuis 2004, le tracé est habitué à être le théâtre d'un Grand Prix de MotoGP.

En 2008, quelques mois avant la première de la F1 à Singapour, la course MotoGP a été organisée de nuit grâce à un système d'éclairage novateur et n'a plus jamais eu lieu de jour depuis. Ce sera la même chose pour la course de dimanche, qui débutera à 19h, heure locale (17h, heure française), peu après la tombée de la nuit.

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Dessinée principalement pour la moto, la piste de Losail est rapide et fluide pour les F1 avec un enchaînement de virages à moyenne et haute vitesse, ce qui met les pilotes à rude épreuve car les forces g encaissées sont importantes lors des longs relais. Durant l'édition 2023, courue plus tôt dans l'année et sous une forte chaleur, plusieurs concurrents ont connu des problèmes de santé.

La ligne droite de départ/arrivée, longue d'un peu plus d'un kilomètre, offrait jusqu'à cette année la meilleure opportunité de dépassement, mais la réglementation 2026 pourrait changer la donne.

Long de 5,419 km et composé de 16 virages, le Losail International Circuit sera parcouru à 57 reprises lors de la course pour une distance totale de 308,611 kilomètres.

Les records de Losail (depuis 2021)

Record de la pole

Oscar Piastri

McLaren

1'19"387

(moy. : 245,738 km/h)

2025 Meilleur tour en course Lando Norris

McLaren

1'22"384

(moy. : 236,798 km/h)

2024

Les derniers polemen et vainqueurs au Qatar

Max Verstappen reste sur trois victoires de rang à Losail.

Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Édition

Poleman Vainqueur 2025 Oscar Piastri Max Verstappen 2024 George Russell Max Verstappen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2021 Lewis Hamilton Lewis Hamilton

La météo attendue à Losail

Sans surprise, la météo devrait être très clémente du côté du Qatar pour ce week-end, aucun risque de pluie n'étant attendu, avec des températures qui devraient se situer entre 20 et 28°C suivant les séances.

Course suivante : Grand Prix d'Abu Dhabi (4-6 décembre)

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