Formule 1 GP du Qatar

Pirelli imposera encore une limite de tours par relais au Grand Prix du Qatar

La F1 se rendra à Losail le week-end prochain, où aucun pilote ne pourra effectuer plus de 27 tours par relais.

Ed Hardy Ronald Vording

Publié: 20 nov. 2026, 08:23

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Photo de : Lars Baron / LAT Images via Getty Images

La Formule 1 a imposé une limite au nombre de tours que chaque monoplace pourra effectuer par relais lors du Grand Prix du Qatar, le week-end prochain, afin de protéger les pneus Pirelli sur ce circuit où la dégradation est élevée.

Les pilotes ne pourront pas effectuer plus de 27 tours par relais sur le circuit international de Losail. Les équipes devraient donc opter pour une stratégie à deux arrêts lors de cette course longue de 57 tours.

La situation est similaire à celle de l'année dernière, lorsque les relais avaient été limités à 25 tours après l'analyse de l'édition 2024, au cours de laquelle "plusieurs pneus, en particulier l'avant gauche, avaient atteint leur limite d'usure maximale".

Cette mesure faisait suite aux tentatives des équipes d'effectuer des relais de plus de 30 tours, un exercice particulièrement difficile sur ce circuit de 5,4 km et 16 virages, qui présente différents types de courbes, notamment des virages à moyenne et haute vitesse.

Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli en F1, a expliqué dans le paddock de Las Vegas : "Les règles restent les mêmes en matière de limitation, mais le nombre de tours sera de 27 au lieu de 25. Nous avons augmenté cette limite de deux tours. Nos essais en laboratoire ont montré que c'était, disons, acceptable, sans risque particulier."

Les pneus Pirelli seront à nouveau soumis à rude épreuve à Losail.

Photo de: Alessio Morgese

"Mais nous savons que le problème au Qatar tient à une usure très localisée et très importante, en particulier à l'avant, où l'on atteint facilement 100% d'usure après 25 ou 26 tours en moyenne."

"Cela soumet le pneu à des contraintes plus importantes, car la gomme de la bande de roulement ne protège alors plus la structure. Celle-ci est ensuite soumise à des charges élevées, notamment latérales, ainsi qu'à des températures importantes, en particulier au niveau de la carcasse. Ce sont donc les facteurs qui influent le plus sur la résistance et l'intégrité du pneu."

Chaque tour effectué par un pilote en course, y compris derrière la voiture de sécurité, sera comptabilisé dans le total. Tout pilote qui ne respecterait pas cette limite s'exposerait probablement à une disqualification.

Cela ne signifie toutefois pas que les options stratégiques seront limitées. En 2025, McLaren avait ainsi choisi de ne pas s'arrêter lors de l'intervention du Safety Car au septième tour afin de conserver davantage de flexibilité et de ne pas avoir à effectuer un nouvel arrêt avant le 32e tour.

Oscar Piastri et Lando Norris étaient donc restés en piste jusqu'à la limite autorisée pour leur relais. Ce choix s'était toutefois retourné contre eux, puisque les deux pilotes avaient finalement perdu la victoire au profit de Max Verstappen, leur rival pour le titre chez Red Bull.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le Grand Prix s'était néanmoins déroulé selon une stratégie majoritairement à deux arrêts. Il avait également été précédé, le samedi, d'une course sprint de 19 tours, qui ne figurera pas au programme de l'épreuve cette année.

"Nous allons conserver la même limite de tours afin d'inciter les équipes à effectuer deux arrêts et d'éviter tout risque de rouler pendant plusieurs tours avec la sous-couche du pneu exposée, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'intégrité", a ajouté Berra. "Nous savons que lorsque l'usure du pneu avant atteint 100%, cela ne provoque pas nécessairement une forte dégradation des performances."

"Les équipes peuvent facilement gérer le train avant sur les longs relais. Elles ne s'arrêtent pas si elles ne constatent pas une baisse de performance suffisamment importante. Voilà où nous en sommes. Nous comptabiliserons le nombre de tours pour chaque séance. Ce sera un peu plus simple cette année, puisqu'il n'y aura plus de course sprint, contrairement à l'année dernière."

"Le décompte des tours sera donc également plus facile pour nous. Nous le vérifierons et communiquerons le nombre de tours restants pour chaque train de pneus à l'issue de la journée de samedi."

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