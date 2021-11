Alonso vise encore un troisième titre en F1

S'il est cette saison fermement installé en milieu de tableau avec Alpine, Fernando Alonso ne désespère pas de retrouver les avant-postes en Formule 1, et se prend même à rêver d'un troisième titre mondial qui lui échappe depuis ses deux premières couronnes remportées en 2005 et 2006. Le deuxième plus jeune double champion de l'Histoire peut-il devenir le deuxième triple champion le plus âgé dans les années à venir ?

Les années, oui, car même si Alonso n'est sous contrat avec Alpine que jusqu'au terme de la saison 2022, il n'a pas l'intention de partir si tôt. Lorsqu'il lui est demandé dans le podcast Beyond The Grid, enregistré peu avant son podium au Grand Prix du Qatar, s'il a l'intention de rester au-delà au cas où sa monoplace s'avérerait particulièrement compétitive, l'Espagnol de 40 ans répond : "Oui, je resterai. Même si la voiture n'est pas si bonne, je prévois de rester au moins deux ou trois ans de plus." Voilà une mauvaise nouvelle pour les jeunes pilotes comme Oscar Piastri !

Alonso s'efforce cependant d'éviter toute fixette sur un éventuel troisième titre, qu'il désire mais qui sera certainement difficile à remporter au sein d'une écurie qui n'a gagné qu'un Grand Prix depuis le début de l'ère turbo hybride en 2014 et ne prévoit pas d'être à ce niveau la saison prochaine, ayant "un projet sur 100 courses" d'après son PDG Laurent Rossi.

"Cela représenterait beaucoup, c'est sûr", reconnaît Alonso au sujet de ce fameux troisième titre. "Mais ce n'est pas que je veux désespérément l'avoir, cela ne va pas changer toute ma carrière ou ma façon de voir la F1. J'ai l'esprit de compétition, on l'a déjà dit, dans tout ce que je fais. J'attends le troisième championnat avec beaucoup d'impatience et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir – et même plus – dans les années à venir."

"Cela représenterait beaucoup en matière d'héritage, après la fin de ma carrière en Formule 1, pour montrer qu'il faut toujours attaquer à la limite, essayer de trouver l'excellence dans les choses que l'on fait, être très discipliné dans la manière dont on fait les courses, dans l'approche de la course. Peu importe si l'on a 19 ans ou si l'on en a 42 ou 43, c'est un mode de vie. Il faut être complètement dévoué à ce sport. Ce sera probablement le principal si je gagne ce troisième titre, ce genre d'héritage et de message pour les prochaines générations."

Quant à savoir si son palmarès et notamment ses deux titres mondiaux sont maigres par rapport à son talent, Alonso fait preuve de modestie : "Non, je ne pense pas. On a ce que l'on mérite. Il y a quelques exemples où l'on pourrait peut-être dire que quelque chose est injuste, dans la mesure où certains remportent des championnats ou des courses alors que l'on peut considérer qu'il y a peut-être de meilleurs pilotes sur la grille. Mais on ne le saura jamais, car nous sommes tous dans des voitures différentes."

"Et vice versa, il y a beaucoup de pilotes talentueux qui, comme je l'ai dit, ne sont même pas arrivés en Formule 1. Et c'est injuste, car en formules de promotion j'ai couru avec de très nombreux pilotes qui étaient exceptionnels, qui ont remporté beaucoup de championnats en karting, en Formule 3, dans d'autres catégories, et qui n'ont jamais eu l'opportunité de piloter une Formule 1. C'est pareil ici sur la grille, nous avons 20 pilotes géniaux, mais peut-être que 90% d'entre eux ne gagneront jamais une course dans leur carrière en Formule 1. Et c'est injuste, car ils le méritent, assurément." L'on rappellera évidemment que 11 des 20 pilotes titulaires en 2021 sont des vainqueurs en Grand Prix, et il en restera dix l'an prochain après la retraite de Kimi Räikkönen.

"Dans ma carrière, j'ai eu la chance de remporter deux championnats, et quand je pense à ma carrière, je mets aussi Le Mans, Daytona, le Championnat du monde d'Endurance, le Championnat du monde de Karting. Je constate que j'ai plus que ce dont je rêvais quand j'ai commencé ma carrière. Je ne considérerai jamais mon palmarès comme injuste ou malchanceux", conclut Alonso.