Ferrari réintroduit un concept d'aileron arrière 2023 à Djeddah

Même si elle est rangée dans la catégorie des circuits urbains, la piste de Djeddah est très atypique. Rapide et fluide, le tracé fait la part belle aux réglages privilégiant un faible appui, rapprochant plus les configurations exigées de celles de Monza que de celles de Monaco.

Beaucoup d'écuries ont donc apporté en Arabie saoudite des ailerons arrière et des beam wings (ou ailerons inférieurs) destinés à améliorer l'efficacité en vitesse de pointe, en réduisant autant que possible la traînée aérodynamique.

Ferrari a notamment choisi de revenir à un design d'aileron arrière à faible appui dont l'équipe souligne qu'il s'agit d'un concept "entièrement repris de la voiture de 2023" avec "des profils supérieurs dépouillés afin de s'adapter aux particularités du tracé du circuit de Djeddah et aux exigences en matière d'efficacité".

À Monza l'an passé, Ferrari avait optimisé la SF-23 avec un aileron arrière très simplifié, dont le plan principal était plus petit que ceux de Red Bull et Mercedes. Ces modifications avaient permis à l'écurie de signer la pole position au GP d'Italie, avant de signer les 3e et 4e places en course, derrière les deux Red Bull.

Ferrari dispose également à Djeddah de deux types de beam wings, la version la plus agressive étant composée d'un seul élément afin de travailler en coordination avec la section supérieure de l'aileron arrière.

L'aileron arrière de la Ferrari SF-24 à Djeddah. Photo de: Filip Cleeren

Étant donné qu'il ne s'agit que de la deuxième manche de la saison, peu d'équipes ont apporté de véritables améliorations non spécifiques au circuit pour ce week-end. Toutefois, Mercedes arbore un arrière modifié. La torsion du déflecteur inférieur, qui aide à réduire la charge, permettra "d'améliorer [sa] robustesse sur toute la plage de la hauteur de caisse".

Aston Martin, pour sa part, a modifié l'avant de son AMR24 grâce à une nouvelle écope qui présente des changements au niveau de l'entrée et de la sortie, modifiant ainsi le flux d'air autour des pneus pour assainir le sillage et aider à maximiser les performances des pièces aérodynamiques en aval. L'équipe VCARB a apporté un nouveau capot moteur.

Red Bull, McLaren et Williams se sont concentrés sur l'optimisation de leurs packages actuels pour les exigences du circuit de Djeddah. À l'instar de Ferrari, l'accent a été mis sur l'interaction entre les ailerons arrière et les beam wings.

Cependant, Williams a également rétréci ses écopes de frein avant pour compenser les exigences moindres du circuit, tandis que Red Bull a modifié la carrosserie de son capot moteur pour réduire la taille de la sortie de refroidissement compte tenu de l'absence d'enchaînements de virages à basse vitesse.

Alpine, Sauber et Haas ont choisi de ne pas soumettre de nouvelles pièces à la FIA pour cette épreuve.