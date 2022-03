Ferrari va analyser les choix de réglages de Red Bull

Charger le lecteur audio

Qu'il s'agisse des qualifications ou de la course, Red Bull Racing et Ferrari n'étaient séparés que de quelques millièmes à Djeddah. Pourtant, le rythme des voitures était bien différent selon les secteurs du circuit. D'un côté, la Scuderia optait pour un réglage générant beaucoup d'appui, rendant la monoplace plus véloce dans les parties à basse et moyenne vitesse (notamment le premier secteur). Au contraire, Red Bull choisissait de réduire sa traînée, et donc d'avoir une meilleure vitesse de pointe.

C'est finalement ce dernier choix qui s'est révélé être le bon, puisque Max Verstappen est parvenu à dépasser Charles Leclerc dans la ligne droite principale du circuit, bien aidé par le DRS. Par la suite, le Monégasque s'est montré incapable de reprendre la tête, la Red Bull étant trop rapide dans les portions à haute vitesse.

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, s'est rendu compte de la différence de réglages après les essais du vendredi. Red Bull baissait l'angle de ses ailerons, tandis que l'écurie de Maranello choisissait de maintenir un appui fort pour préserver les pneus, un choix qui avait payé à Bahreïn. Mais avec des gommes dures qui ont maintenu un excellent niveau de performance sur de très longs relais, les gains espérés par Ferrari ne se sont pas matérialisés.

"Max avait légèrement plus d'appui le vendredi, avant d'en enlever un petit peu", analyse Binotto. "Nous avons décidé de rester sur un niveau supérieur d'appui car nous pensions que cela serait déterminant pour la dégradation des pneus. Mais finalement, en course, l'usure s'est avérée être minime. Je pense que leur choix mérite une analyse de notre part, bien qu'en général, il s'agisse toujours d'un compromis. C'est une question de détails et de bons éléments qui peuvent décider du résultat d'une course."

Selon Verstappen, son écurie n'était pas spécialement plus compétitive en Arabie saoudite par rapport à Bahreïn. Le Néerlandais pense que c'est la gestion de la performance des pneus qui a défini le résultat final. "C'est difficile de dire si nous avons fait un pas en avant", explique-t-il. "Je pense que nous apprenons toujours, et bien sûr chaque circuit est différent en termes de besoins pour la voiture, donc il y a encore beaucoup de choses à analyser."

Le pilote est revenu sur ses deux relais en course. La longévité des gommes dures lui a permis d'attaquer sans se soucier de leur gestion, améliorant ainsi son rythme. "Je ne me sentais pas si bien sur les mediums", déclare le Champion du monde en titre. "À chaque fois que nous nous rapprochions de la voiture devant, les pneus mourraient. Il n'y avait pas vraiment de course à ce moment là. C'était un peu frustrant d'être là et d'attendre le bon tour pour s'arrêter afin de changer de pneus, car dès que nous nous sommes retrouvés en pneus durs, j'avais de meilleures sensations."

Christian Horner, patron de Red Bull, rejoint Mattia Binotto sur les différences d'approches pour les deux premiers Grands Prix. Le Britannique se demande déjà quel sera le bon réglage pour la prochaine manche, en Australie. "Ces deux premières courses étaient intéressantes", estime le Britannique. "Nous avions pris la décision de venir ici avec moins d'appui et cela a payé. Melbourne sera un défi différent. Le circuit a été modifié, il est plus rapide désormais. Ce sera tout aussi fascinant."