Ferrari n'a eu aucun avertissement avant la panne de Leclerc

Après un début de course maîtrisé et divers problèmes pour ses poursuivants directs, Charles Leclerc était tranquillement en tête du Grand Prix d'Espagne de F1 quand, peu avant la moitié de l'épreuve, il s'est soudainement mis à ralentir. Un problème d'unité de puissance venait de le frapper dans le 27e des 66 tours de l'épreuve, le contraignant à perdre les commandes du GP et surtout à mettre pied à terre.

Cette mésaventure couplée à la victoire de Max Verstappen a fait perdre pour la première fois de la saison la première place du Championnat du monde pilotes au Monégasque, alors que le doublé Red Bull délogeait Ferrari – dont la voiture rescapée de Carlos Sainz n'a terminé qu'en quatrième place – de sa position de leader chez les constructeurs.

En attendant d'en savoir plus sur ce qui a causé cette panne coûteuse grâce à une analyse menée à Maranello, la Scuderia a expliqué après l'épreuve catalane, par la voie de son directeur Mattia Binotto, qu'elle était arrivée de nulle part, car aucun signe avant-coureur n'est apparu.

Le départ du Grand Prix d'Espagne 2022 de F1

"Le problème a été soudain", a expliqué le technicien. "Je crois qu'on l'a d'abord su par l'intermédiaire de Charles, à la radio, et ensuite des ingénieurs qui regardaient les données. C'était donc vraiment subit. Nous n'avons pas encore d'explication. L'unité de puissance va être [renvoyée] à Maranello, pendant la nuit, et nous allons la désassembler demain matin."

La désillusion est d'autant plus grande dans le clan Ferrari que le début de course semblait démontrer que les problèmes de tenue des pneumatiques, qui avaient été particulièrement visibles à Imola et à Miami, avaient été maitrisés, notamment grâce aux évolutions apportées sur la F1-75.

Quand la question lui a été posée de savoir s'il aurait eu une victoire facile sans ce problème, Leclerc a répondu : "Avec les tours que je faisais, honnêtement, tout allait vraiment, vraiment bien. Je crois qu'il aurait été difficile pour eux de revenir parce qu'évidemment, il y avait déjà un écart, et nous avions également une très bonne dégradation avec le pneu tendre. Nous pouvions faire pas mal de tours en plus par rapport à eux. Donc oui, globalement, je pense que nous avions la course sous contrôle."