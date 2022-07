Ferrari : "Aucune raison de ne pas gagner les 10 courses restantes"

Charger le lecteur audio

L'erreur de Charles Leclerc lors du Grand Prix de France, alors qu'il menait l'épreuve, a permis à Max Verstappen de prendre 63 points d'avance alors que le cap de la mi-saison est désormais passé et que le trêve estivale se profile après la Hongrie ce week-end.

Une combinaison d'errements stratégiques, de problèmes de fiabilité et d'erreurs humaines ont contribué lors de la première moitié de saison à transformer la candidature solide de Ferrari aux deux titres mondiaux en un cavalier seul de Red Bull sur le plan comptable. L'écurie autrichienne compte également 82 points d'avance sur la Scuderia chez les constructeurs.

Des écarts importants mais cependant pas insurmontables à ce stade de l'exercice, et Mattia Binotto affirme que son équipe va viser la victoire lors de chacune des manches restantes. Quand il lui est demandé si les chances de succès de Ferrari résidaient désormais en partie sur un effondrement de Red Bull, le directeur de la structure de Maranello de répondre : "Je ne sais pas, parce que je ne compte pas les points."

"Si vous m'aviez demandé avant cette course quel était l'écart avec Red Bull ou Max, je n'aurais pas pu vous répondre parce que je ne regarde pas ça. Ce sur quoi nous sommes concentrés, c'est d'essayer de nous rendre sur chaque course et de signer le meilleur résultat possible. Cela ne s'est pas produit ici au Paul Ricard, mais je pense que nous sommes déjà concentrés sur la Hongrie et sur le fait d'y aller pour réaliser un doublé. Je pense que chaque course compte autant que les autres. À la fin de la saison, nous ferons les comptes et nous verrons où nous en sommes."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Au-delà de l'échec du Castellet, Binotto veut insister sur le niveau de performance de la F1-75 et le potentiel qu'elle a de déclencher une bonne dynamique en seconde partie de saison : "Je pense que le plus important à voir est le bon package [dont nous disposons]", a-t-il expliqué. "Il n'y a aucune raison de ne pas gagner les dix courses restantes."

"Je pense qu'il faut voir les choses de manière positive, et j'aime être positif, rester optimiste. Est-ce que quelque chose pourrait arriver à Max et à Red Bull ? C'est déjà arrivé à eux comme à nous. Peut-être que ça arrivera aussi. Mais je ne compte pas là-dessus. Je pense que nous devons être concentrés sur nous-mêmes et faire de notre mieux."

"Ce que j'ai dit à Charles, c'est que les choses sont [désormais] plus compliquées, mais pas impossibles", a-t-il ajouté. "Et simplement, nous savourerons davantage si nous pouvons transformer cela en une victoire à la fin. Nous devons rester concentrés sur chaque course."

"Si je regarde les dernières courses, nous avions un grand potentiel. Cela ne s'est pas traduit par les meilleurs résultats en termes de points au championnat, mais maintenant, il n'y a aucune raison pour que cela ne se produise pas lors des dix prochaines courses. Le potentiel est là. Les pilotes sont fantastiques. Donc je suis assez positif."