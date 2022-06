Ferrari critique la direction de course sur le Safety Car

Charger le lecteur audio

Longtemps leader, Max Verstappen a cédé les commandes à Carlos Sainz au début du 43e tour de course, quand il est passé au stand pour observer son dernier arrêt. Six boucles plus tard, Yuki Tsunoda sortait de piste en quittant la pitlane.

Entre le moment de sa sortie dans les Tecpro du virage 1, qui a logiquement et immédiatement déclenché des drapeaux jaunes, et le déploiement du Safety Car, une cinquantaine de secondes se sont écoulées. Et c'est de justesse, dans ce timing, que Sainz est rentré au stand ; en réalité, l'analyse des communications radio permet de constater que l'Espagnol s'était déjà engagé dans la voie des stands en apercevant le signal du SC avant d'en avoir reçu l'ordre.

Dans ces conditions, les choses n'étaient pas loin de basculer dans l'autre sens et d'obliger la Ferrari à demeurer en piste sur des pneus plus usés que ses poursuivants directs au moment de la relance. Une situation de laquelle Mattia Binotto retire une certaine fierté concernant la réactivité et le travail de ses troupes, mais qui l'incite à de nouveau se montrer critique envers la direction de course.

"Je pense qu'il a fallu beaucoup de temps pour décider de la voiture de sécurité et à ce moment-là Carlos menait la course, et je pense que la voiture de sécurité a été [déployée] quand il était juste à la fin de la ligne droite en arrivant au dernier virage."

"L'équipe a été très, très bonne dans sa réaction et le pilote lui-même aussi pour entrer dans les stands. Je pense que nous n'avions qu'une seconde pour réagir et nous avons réagi en une seconde. Sans cette bonne réaction, ça aurait été une situation très difficile et mauvaise pour Carlos, et je pense qu'ici aussi, nous avons besoin de décisions plus tranchées [de la part de la direction de course]. Il a fallu très longtemps pour décider."

Carlos Sainz devant Lewis Hamilton

Interrogé sur ce qu'aurait fait son équipe si jamais il n'y avait pas eu d'intervention de la voiture de sécurité et que la fin de course avait été disputée sous drapeau vert, Binotto a admis que la Scuderia envisageait déjà un autre arrêt pour couvrir Hamilton, qui avait montré un rythme rapide au volant de sa Mercedes.

"C'est difficile à juger. Nous savons que pour se défendre [face à Verstappen], il aurait dû être très rapide en piste, au moins 1"17'4, 17'3 sur un seul tour, car Max était très rapide derrière. Ça aurait été très serré."

"Nous étions même en train de déterminer si nous devions rester en piste ou simplement rentrer aux stands pour nous protéger de Lewis, qui avait des pneus neufs et était très rapide derrière, donc nous suivions la situation de très près. Il est très difficile de juger et de dire comment la course se serait terminée sans la dernière voiture de sécurité."