Ferrari : Un "défi gigantesque" attend les nouveaux motoristes en 2026

La saison 2026 marquera le début d'une nouvelle ère technique pour la Formule 1, ce qui inclura également une évolution des unité de puissance hybrides. Ce changement sera accompagné par l'arrivée de nouveaux motoristes, à savoir Audi et Red Bull-Ford, tandis que General Motors, via sa marque Cadillac, pourrait les rejoindre en 2028.

Si le développement des futurs moteurs de F1 a d'ores et déjà commencé pour ces nouveaux arrivants, il ne fait aucun doute que les motoristes déjà établis en F1, à savoir Mercedes, Ferrari, Honda et Renault, disposent d'un avantage. C'est du moins l'avis d'Enrico Gualtieri, directeur technique moteur de la Scuderia Ferrari.

Interrogé par Motorsport.com, Gualtieri a estimé que le passage aux nouvelles règles serait plus difficile pour les nouveaux arrivants puisqu'ils ne sont pas familiers avec la génération précédente des moteurs hybrides et doivent également développer de nouvelles infrastructures.

"C'est difficile à dire parce que, évidemment, je ne suis pas dans leurs installations ou à leur place", a-t-il déclaré. "Mais en fin de compte, je pense que le niveau de complexité de ce produit est élevé. Et il est vrai que la préparation d'un tout nouveau projet n'est pas une tâche facile pour qui que ce soit."

"Je peux donc respecter le travail qu'ils accomplissent car il faut apprendre et créer quelque chose qui n'est pas seulement lié au design, aux compétences ou à l'habileté du point de vue de l'ingénierie, mais aussi à la logistique ou aux infrastructures. Ils sont donc confrontés à un défi important et gigantesque."

Toutefois, Gualtieri a affirmé que les marques actuellement présentes en F1 devaient également composer avec leurs propres difficultés dans le développement des nouveaux moteurs : "De notre côté, c'est évidemment différent. Il est vrai que nous devons aussi gérer le programme actuel qui nécessite encore de l'énergie pour être pris en charge en vue de ce que nous devons déployer au cours de la saison. Ce sont donc des challenges différents, mais tous deux sont très importants en matière d'efforts à produire."

Une solution au problème du développement parallèle existe néanmoins : le règlement F1 impose des restrictions sur l'utilisation du banc d'essai, en plus de la soufflerie et des simulations sur ordinateur en ce qui concerne la partie aérodynamique, pour la génération actuelle.

"Il est vrai que nous entrons dans une phase où nous développons les pièces maîtresses de la nouvelle unité de puissance", a ajouté Gualtieri. "Mais en matière de pourcentage, c'est en quelque sorte facile parce qu'en fin de compte, nous avons des heures de banc définies pour la période en cours et elles sont réduites saison par saison."

"Donc cette saison, nous aurons une nouvelle réduction du nombre d'heures de banc d'essai sur l'unité de puissance actuelle. Nous réduisons donc par définition ce que nous mettons sur le moteur actuel, et tout le reste doit évidemment être déployé sur le nouveau projet."

"Malgré ce challenge, nous nous concentrons également sur la saison 2024 parce qu'elle semble être la plus longue de tous les temps et nous savons à quel point ce sera difficile pour les composants et pour l'unité de puissance elle-même. Nous sommes donc très, très concentrés sur la saison que nous sommes sur le point de commencer."

Propos recueillis par Adam Cooper