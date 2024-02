Ferrari n'a pas jugé bon de suivre Red Bull pour sa suspension arrière

Parmi les efforts déployés par les rivaux de Red Bull pour se rapprocher de l'équipe ayant dominé la saison 2023, une analyse approfondie a été menée sur les facteurs qui ont contribué à rendre la RB20 si performante. La configuration des suspensions a notamment été scrutée, les tirants à l'avant et les poussoirs à l'arrière étant considérés comme des éléments clés pour assurer à la fois une bonne tenue de route et de meilleures performances aérodynamiques.

La suspension avant à tirants permet de nettoyer le flux d'air autour du pneu avant, tandis que la suspension arrière à poussoirs offre la possibilité de rétrécir la boîte de vitesses et de modifier la forme du plancher afin de générer plus d'appui et donc d'améliorer les performances aérodynamiques à l'arrière.

Toutefois, Ferrari est resté fidèle au système à tirants à l'arrière, que l'équipe utilise depuis le début de la nouvelle ère technique. Le directeur technique de la Scuderia, Enrico Cardile, a expliqué que ce choix avait été réfléchi car il avait étudié les avantages et les inconvénients des poussoirs à l'arrière.

"Nous avons testé pendant quelques années une suspension à poussoirs", a-t-il indiqué. "En réalité, notre suspension arrière est un peu différente au niveau de la disposition des triangles supérieurs et inférieurs que celle de Red Bull, pour ne citer qu'une équipe."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

"Nous avons enregistré de bons résultats aérodynamiques en avançant dans cette direction, et lorsque nous sommes passés des tirants aux poussoirs, nous n'avons pas mesuré d'avantage important justifiant un compromis en matière de poids ou de souplesse. Nous avons donc fait évoluer notre suspension en conservant la même configuration."

La position de Ferrari sur les tirants et ses avantages est renforcée par le fait que l'équipe estime que le design de la suspension arrière de sa F1 2024 est assez innovant. Dans le cadre d'un effort visant à produire une boîte de vitesses plus courte, il a fallu réorienter intelligemment la configuration de la suspension.

Comme le montrent les détails de l'image principale de cet article, l'élément tirant a été un peu plus avancé par rapport à l'année dernière, probablement pour améliorer la souplesse et augmenter l'anti-squat. Son angle le rend beaucoup plus aligné avec le triangle inférieur et l'éloigne du triangle supérieur.

Au sujet du travail effectué sur la suspension, Cardile a déclaré : "Les principales différences par rapport à la voiture de l'année dernière se situent à l'arrière, où la suspension intérieure est située différemment à l'intérieur de la boîte de vitesses. Il s'agit également d'un concept différent qui, pour nous en tout cas, est une innovation car il s'agit d'une manière différente de gérer la suspension intérieure par rapport à ce que nous faisions dans le passé."

Le directeur technique a également insisté sur le fait que Ferrari s'était engagé à conserver sa configuration de suspension cette année et n'envisageait pas d'autre option.