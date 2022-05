La Ferrari F1-75 n'évoluera plus avant juillet

Charger le lecteur audio

Ferrari devrait désormais attendre le mois de juillet pour introduire de nouvelles évolutions sur sa monoplace. L'écurie italienne a apporté la semaine dernière à Barcelone son premier package de nouveautés sur la F1-75, qui s'est avéré très prometteur. Poleman puis leader incontestable du Grand Prix d'Espagne, Charles Leclerc n'a vu la victoire lui échapper qu'à cause d'un problème de fiabilité moteur survenu à la mi-course, le contraignant à l'abandon.

Comme toutes les écuries du plateau, Ferrari doit trouver le juste équilibre entre un rythme de développement soutenu afin de tenir tête à Red Bull Racing et le respect scrupuleux du plafond budgétaire. C'est déjà pour cette raison financière que la Scuderia avait patienté jusqu'au sixième Grand Prix pour faire évoluer sa monoplace, avec dans la réflexion le poids du calendrier, comptant deux Grands Prix urbains, à Monaco puis Bakou. Désormais, aucune nouvelle évolution n'est attendue avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Je pense que le plafond budgétaire nous dicte en quelque sorte ce que l'on peut faire", souligne Mattia Binotto, directeur de Ferrari. "On doit assurément le surveiller de près et ne pas gaspiller d'argent. Je pense que l'on apportera des évolutions lorsque l'on en aura une significative. On n'apportera pas des nouvelles pièces à chaque Grand Prix. En plus, il faut voir les prochaines courses. Il y a Monaco, où l'on peut éventuellement amener une nouvelle suspension avant pour l'angle de braquage, et plus tard il y a Bakou, qui est un circuit urbain. Donc je pense que c'est vers la Grande-Bretagne que certains développements arriveront peut-être."

Paradoxalement, le Grand Prix d'Espagne a été un tournant sportif défavorable à Ferrari malgré les évolutions satisfaisantes installées sur la F1-75. L'abandon de Charles Leclerc a ouvert la voie à une victoire de Max Verstappen et à un doublé de Red Bull, permettant à l'un comme à l'autre de s'emparer de la tête des deux championnats. L'ex-leader demeure toutefois confiant avant de disputer sa course à domicile, sur le Rocher.

"Il y a bien sûr ce problème que l'on a eu sur la voiture, et je suis très déçu, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de signes positifs en dehors de ça", plaide le Monégasque. "Tout au long du week-end, le nouveau package a fonctionné comme prévu, ce qui n'est pas toujours acquis. Notre rythme de course et notre gestion des pneus, avec laquelle on était en délicatesse par rapport à Red Bull lors des Grands Prix précédents, étaient solides. Dans ces situations, il est bon de regarder aussi les points positifs, et il y en a beaucoup."