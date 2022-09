Ferrari face au "vrai mystère" des F1 2022

Charger le lecteur audio

La réglementation technique 2022 de Formule 1 fait la part belle à un retour en force de l'effet de sol comme source primordiale de génération d'appui. Or, cette orientation n'ayant plus eu cours en discipline reine depuis le début des année 1980, en tout cas pas à un tel niveau, les écuries ont parfois du mal à correctement évaluer leur niveau de performance par rapport à leurs attentes, souvent dans le sens de la déception mais parfois également dans le sens de la satisfaction.

Ferrari, qui est longtemps apparu comme possédant une voiture du niveau de la Red Bull RB18, voire meilleure, accuse depuis plusieurs courses un retard handicapant en situation de course. Mais, là aussi, des fluctuations sont notables : absolument pas dans le rythme à Spa, l'équipe de Maranello a été bien plus en jambes à Monza, pourtant deux tracés qui requièrent globalement un niveau d'appui faible et une limitation de la traînée.

Ingénieur de la performance de Ferrari, Jock Clear reconnaît que l'explication complète à ces oscillations échappe aux ingénieurs de la Scuderia. "Honnêtement, si nous savions vraiment ces choses, nous aurions la solution miracle", a-t-il déclaré. "Il est vraiment délicat de travailler sur cela."

"Vous parlez aux équipes qui réalisent de très bonnes performances lors d'une course, et vous parlez aux équipes qui ont reculé, et il y a un vrai mystère pour démêler tout cela. C'est pourquoi ce travail n'est pas simple, et c'est pourquoi c'est si intriguant pour vous tous [les médias] et pour nous tous."

Mais dans ce processus, même en dépit des épisodes de Spa et Monza, l'accumulation d'expérience avec la F1-75 commence à produire ses effets en matière de meilleure compréhension de ce qui se passe en piste. "Honnêtement, nous ne connaissons pas toutes les réponses, et nous ne comprenons toujours pas exactement ce qui s'est passé à Spa. Nous avons quelques idées, et nous avons évidemment agi en conséquence."

"Nous sommes arrivés à Monza, un circuit à faible appui comme Spa, bien que différent, et nous avons l'impression d'avoir compris une partie de ce qui s'est passé à Spa. Il se peut que plus tard dans l'année, nous découvrions d'autres choses, mais nous apprenons continuellement. Aucun d'entre nous ne connaît tous les détails, parce que c'est un sport relatif, et en permanence relatif, et vous ne savez pas ce que les autres font, il y a un tas de domaines dans lesquels il faut presque faire votre meilleure estimation."

Charles Leclerc passe à côté de la Ferrari de Carlos Sainz lors du GP d'Australie

Pour Clear, les défis en termes de compréhension sont moins liés aux caractéristiques des F1 de la nouvelle génération qu'au fait que la réglementation technique est encore jeune. "Je pense que c'est simplement parce que ces règles sont très récentes. Il y aura toujours une courbe d'apprentissage abrupte avec un nouveau développement ou un nouvel ensemble de règles, et tout le monde est sur cette courbe d'apprentissage prononcée."

"Nous l'avons constaté au début de l'année. Beaucoup de gens nous disaient : 'Pourquoi votre voiture est-elle si rapide aussi tôt dans l'année ?' C'est un sport relatif. Peut-être que nous sommes arrivés en comprenant un peu mieux et que certaines personnes découvraient juste où en était leur voiture. C'est ce qui est bien quand on aborde une année avec un nouveau règlement. Il y a évidemment l'aspect haute performance du package de votre voiture, mais il y a aussi le fait de comprendre cette voiture, et la compréhension des pilotes sur la façon de la piloter."

"Avec des pilotes de la qualité de Max [Verstappen], de Charles [Leclerc] et de Carlos [Sainz], vous vous attendez à ce qu'ils soient tout de suite sur le coup. Ils sont humains, et ils travaillent sur leur talent tous les jours, et ils se sont améliorés au cours de l'année. Peut-être qu'ils ont mieux compris. Tout cela se met en place à différents rythmes et à différents moments, et dans différentes équipes. Quand c'est un sport relatif, vous ne pouvez pas vraiment connaître toutes les réponses."