Trop de pénalités moteur ? Ferrari suggère de rehausser la limite

Dans le cadre de la limitation des pièces moteur utilisables sur une saison complète par les pilotes de F1, la réglementation 2022 n'autorise que trois exemplaires des pièces les plus importantes de l'unité de puissance (moteur, turbo, MGU-H et MGU-K) et limite les autres à deux (batteries et unité de contrôle électronique) ; cette année pour la première fois, les systèmes d'échappements ont été intégrés à l'ensemble mais sont quant à eux limités à huit. Au-delà, les écuries peuvent monter de nouveaux éléments mais cela se traduit par des pénalités infligées sur la grille à chaque nouvelle pièce.

En Italie, la situation a connu son paroxysme avec au total neuf pilotes pénalisés sur la grille, de diverses manières et à divers niveaux de la hiérarchie. Deux semaines après Spa, où déjà sept concurrents avaient dû reculer par rapport à leur position des qualifications, cela s'expliquait également en partie par un aspect tactique : ces deux pistes offrant des chances de dépassement plus élevées qu'ailleurs, les écuries avaient tout intérêt, si elles savaient devoir subir tôt ou tard des pénalités, à les purger sur des circuits où leur impact serait en théorie moindre.

Dans ce contexte, et en dépit de règles établissant la marche à suivre, il a fallu patienter de longues heures (pendant lesquelles certains pilotes ont fait part de leur incompréhension, notamment sur les réseaux sociaux) pour qu'une première grille soit établie par la FIA. Pour Mattia Binotto, à la tête de Ferrari, cela doit être de nature à obliger les instances à une plus grande clarification des méthodes d'application des pénalités mais également à un rehaussement de la limite de pièces.

"La raison pour laquelle il a fallu si longtemps [pour publier la grille] est qu'il y a certainement différentes interprétations et que le règlement n'est pas assez clair", a déclaré l'Italo-Suisse. "C'est quelque chose que nous allons certainement devoir aborder à l'avenir – non seulement la façon dont nous déterminons les positions sur la grille en fonction des pénalités, mais aussi le nombre trop élevé de pénalités reçues."

"Il est difficile pour un fan, je pense, de voir une voiture signer la pole et ne pas partir en pole parce qu'elle a reçu des pénalités sur la grille [cela est notamment arrivé en Belgique avec la Red Bull de Max Verstappen, ndlr]. Donc peut-être que les trois unités de puissance par pilote sont insuffisantes à ce stade par rapport à ce que nous avons fait. Peut-être que cela doit être reconsidéré pour les prochaines saisons."

